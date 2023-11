Servinautic Ibiza es desde hace más de tres décadas una de las empresas de referencia en cuanto a la reparación y mantenimiento de embarcaciones en la isla de Eivissa. Con la seriedad, la rapidez y la eficacia como señas de identidad, el objetivo de Servinautic es convertirse en los líderes del sector. Una nave que desde 2020 pilotan Nicolás Pesich y Ramón van der Hooft, dos emprendedores con más de 20 años de experiencia en el sector de la náutica a través de sus empresas de alquiler, venta y mantenimiento de embarcaciones. «Para nosotros, la compra de Servinautic significaba cerrar un círculo con la otra empresa que tenemos, Boating, y poder autogestionarnos todo el tema de mecánica sin depender de terceros», explica uno de sus gerentes, Nicolás Pesich.

Las instalaciones de Servinautic se encuentran en el muelle pesquero del puerto de Eivissa, por lo que además de su excelente ubicación, «el punto fuerte de nuestro negocio son las marcas punteras que representamos: Volvo Penta, Mercury Mercruiser, Yanmar y Suzuki», señala Pesich. Además de la reparación y el mantenimiento de embarcaciones, Servinautic ofrece su remotorización, el invernaje en varadero y la venta de barcos Beneteau. La compra de Servinautic permitió a Pesich y Van der Hooft «fidelizar muchos clientes al tener muy pocos barcos parados en verano. Fue una aportación muy grande», añade el gerente.

SERVICIOS. Servinautic ofrece un servicio integral en mecánica con una área de recambios muy amplia y un stock «que se ha ido incrementando en los últimos tres años para que el profesional que nos compra tenga disponibilidad inmediata de las piezas», explica Pesich. Esto ha permitido a Servinautic afianzar nuevos clientes, que también se han aprovechado de la ampliación del horario comercial. «Creemos que en una empresa que da servicio y sobre todo en verano es fundamental para desarrollar una actividad y las empresas que confían en nuestros servicios se beneficien y tengan un horario más amplio. Tenemos un servicio de urgencia los fines de semana de dos personas. Hemos posicionado a Servinautic en el mercado de una manera muy fuerte», destaca Nicolás Pesich.

En la explanada que Servinautic tiene junto al muelle pesquero ofrecen un servicio de invernaje completo. «Históricamente Servinautic se identificaba por barcos de 6 a 12 metros. Desde que nosotros cogimos las riendas del negocio hicimos un planteamiento para brindar servicio a esloras más grandes, que hoy en día es el mercado que prevalece. Nuestro rango es de 10 a 22 metros, que es el que más como modelo de negocio», afirma Pesich. Además de la explanada del muelle pesquero, Servinautic cuenta con dos naves cerradas de 500 m2 para brindar un servicio tanto en exterior como en interior.

A la derecha, el jefe de taller, Iván Magriñá, junto a uno de sus mecánicos.

Pesich apunta que la facturación en Servinautic ha crecido en los últimos tres años y lo achaca al planteamiento de negocio de «apuntar a empresas de chárter o gestores de flota que al cliente directo, ya que es más fácil captar mayor cantidad de barcos». Un negocio que ha crecido al ritmo de un 10% cada año y que aspiran a repetir en 2024, aunque «la lectura que hacemos es que no tendremos unos años como los dos últimos». En este sentido, Pesich explica que la inflación también se ha dejado notar en el sector náutico y que las «pequeñas subidas por parte de los puertos hemos tenido que repercutirlas».

TEMPORADA. En cuanto al balance del verano de 2023, el socio de Servinautic avisa que «no fue una temporada como las dos últimas, pero mi lectura personal es que la subida de precios hace que la clase media o medio alta se piense dos veces venir a Eivissa teniendo variantes parecidas muy cerca. Si no trabajamos en mejorar la oferta que damos y en regular la subida de los precios, nos espera un futuro complicado». El indicador claro de que la actual temporada no ha sido como las dos anteriores es que la gasolinera del puerto de Eivissa ha servido un 30% menos de combustible que en 2022.

Además de Van der Hooft y Pesich, en Servinautic trabajan la responsable de gestión y recambios, la de administración y el jefe de taller, que está acompañado por tres oficiales de primera y dos ayudantes. «El personal es el desafío más grande que tenemos las empresas, no solo en el sector náutico sino en todos los sitios, pero en la mecánica náutica escasea mucho más», explica el gerente. Una situación agravada por la imposibilidad de encontrar vivienda de alquiler asequible en Eivissa, «que limita mucho la posibilidad de traer profesionales de fuera. Al final, el futuro será poner un centro de formación como hoy tienen Mallorca y Menorca y poder formar a los ibicencos», apunta Pesich.

BOATING. Servinautic forma parte del Boating Group, donde además del taller náutico se agrupa la empresa de alquiler de embarcaciones Boating Ibiza y la de asistencia y mantenimiento de embarcaciones Boating Yacht Service. «Boating es la unión de dos caminos: el mío y el de Ramón. Llevamos más de 20 años trabajando en el sector y aunque la sociedad no tiene esos 20 años, es el fruto de la experiencia y de ese camino que cada uno recorrió por su cuenta. Decidimos unir sinergias y fuerzas para llevar a cabo todo este proyecto», asegura Nicolás Pesich.

Servinautic cuenta con una explanada en el muelle pesquero del puerto de Eivissa para el invernaje de embarcaciones.

La limitación más grande que ambos socios encuentran para que Boating crezca «es la falta de amarres. Poder llegar a cerrar la venta de un barco nuevo es casi imposible si no puedes garantizar al cliente que tendrá un amarre. El volumen de negocio queda limitado». El tándem Van der Hooft y Pesich también representan a la marca neerlandesa de yates Vanquish. «Desde el covid ha habido un auge en la compra de barcos. La falta de materiales provocó que el mercado de segunda mano también fuera en aumento. Había mucho dinero por invertir que no rendía en los bancos y la gente fue a ponerlo en la náutica», explica Pesich. Sin embargo, la situación ha cambiado radicalmente por la incertidumbre económica, «que siempre genera un parón en la venta de barcos. En 2023 hemos conseguido hacer cinco operaciones y esperamos que 2024 venga bien», destaca Pesich, quien añade que los clientes buscan barcos tipo walkaround para disfrutarlos en cubierta. Los más tradicionales, con fly, han quedado atrás».

Boating Ibiza dispone de una flota de 42 barcos repartidos entre los puertos deportivos de Marina Botafoch, Marina Ibiza y Marina Santa Eulàlia. Los clientes de Boating son mayoritariamente del norte de Europa, sobre todo holandeses. «Eivissa es una marca que le sienta bien a todo el mundo y esta gente, cuando está en su casa, ven en sus móviles que en Eivissa estamos a 26 grados en octubre y como estamos a tiro de piedra en avión… Es un destino muy atractivo, no solo desde el punto de vista náutico, sino en todas sus variantes», reflexiona Nicolás Pesich. Él considera que la clave de su éxito radica «en el producto que ofrecemos, con una flota muy competitiva y muy nueva, pero detrás también hay un equipo muy grande que trabaja día a día para que brokers y clientes directos se sientan arropados en la experiencia de salir un día al barco en Eivissa».