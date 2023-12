TikTok está llevando la realidad aumentada (AR) a un nuevo nivel con su próximo evento virtual «OpenHouse AR Showcase». Este evento promete ser una ventana hacia el futuro de la interacción en redes sociales y una muestra del compromiso de TikTok con la innovación. Recordemos que este canal es el que está liderando cambios tan significativos en social media como el formato «snack content» en vídeo o el algoritmo de descubrimiento con Para Ti.

Centrándose en «Effect House», la herramienta de TikTok para la creación de AR, el evento del 12 de diciembre ofrecerá a los usuarios y creadores una oportunidad única para explorar y experimentar con las posibilidades de la AR. Esta herramienta es un claro ejemplo de cómo la tecnología puede democratizar la creatividad, permitiendo a cualquier usuario, independientemente de su experiencia técnica, desarrollar contenidos AR interactivos.

La importancia de este evento radica no solo en las capacidades tecnológicas que se presentarán, sino también en cómo estas pueden influir en el panorama actual de las redes sociales. La AR no es solo un juego o un filtro divertido; es una forma de contar historias, conectar con la audiencia y ofrecer experiencias inmersivas y personales. El encuentro constará de una serie de sesiones lideradas por expertos de la compañía, incluyendo a Kathy Wang, Kudzi Chikumbu y Guohui Wang, quienes explorarán el futuro y las capacidades de la AR. La sesión estelar, «Welcome to Our House», será un espacio de inspiración y aprendizaje sobre el impacto y las posibilidades de los efectos AR en la plataforma.

«OpenHouse AR Showcase», muestra esta tendencia como el futuro de la narrativa digital y un nuevo paradigma en la interacción en redes sociales. ¿Será la Realidad Aumentada algo que veremos de forma repetida en todas las redes sociales en 2024?