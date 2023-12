Grupo Moure, holding fundado en 1996 con presencia en el sector energético y carwash, afronta la recta final de 2023 con gran ilusión tras un año marcado por su crecimiento en las Illes Balears, un mercado en el que han sido punteros y en el que seguirán aumentando su presencia en 2024 para establecerse como los principales líderes en lo que a estaciones de servicio respecta.

A lo largo del 2023, la inversión total llevada a cabo por Grupo Moure ha ascendido hasta los 10 millones de euros. Un hito sin precedentes en la historia de la empresa que no sólo supone un éxito a nivel financiero, sino que es la punta de lanza de su plan estratégico para el periodo 2023-2025. Este enfoque pasa, principalmente, por crear una red de establecimientos con propuestas de valor únicas para los consumidores. De seguir esta ruta, y desde el grupo confían en que así sea, las previsiones en lo que a volumen de negocio respecta para 2024 apuntan a un crecimiento del 30%.

Uno de los aspectos más destacados ha sido la expansión de la red de estaciones de servicio Autonetoil – Elefante Azul. De las cinco aperturas que se han llevado a cabo en el último año, cuatro fueron adquisiciones, subrayando el éxito de la estrategia de compra de estaciones. Con estas incorporaciones, Grupo Moure cuenta con un total de 71 centros en toda España, siendo 51 de ellos Elefante Azul y 20 Autonetoil. Pero todo este crecimiento no habría sido posible sin la inversión, y la consiguiente respuesta de los consumidores, llevada a cabo en las Illes Balears; que ha permitido que Autonetoil haya emergido como la principal gasolinera no abanderada en ventas de litros de combustible de la región, así como la única no abanderada con presencia en las islas de Mallorca, Menorca y Eivissa.

El principal impulsor de esta expansión balear ha sido la compra de tres estaciones de servicio de Petroest en Mallorca, en la que ha sido la mayor adquisición de la historia de Grupo Moure, tanto a nivel estratégico como económico. Con este movimiento, por un lado, sumado a las tres estaciones de servicio ya mencionadas, la apertura de hasta otras seis en la región de cara a 2024, y, por otro, que la red Autonetoil – Elefante Azul en Baleares esté compuesta ya por 11 centros (8 de ellos en Mallorca, 2 en Menorca y 1 en Eivissa), el holding se ha hecho un hueco muy importante en el mercado Balear. En este sentido, lo que más destacan desde el grupo es la relevancia de esta adquisición, pues representa un paso significativo en su compromiso con la calidad del servicio en Mallorca. Son tiempos emocionantes para el sector y para Grupo Moure, con la ampliación de su presencia en las Illes Balears y la bienvenida a sus clientes habituales en estas nuevas instalaciones.

Del mismo modo, importante en este proceso ha sido también la apertura en Manacor (Mallorca) del centro mixto Autonetoil – Elefante Azul más grande en toda su red de establecimientos nacionales. Este espacio de 2.600 m2 alberga una gasolinera «Quality low cost», con seis calles surtidores, y un centro de lavado a presión premium, abierto 24 horas al día y con 4 pistas de lavado a alta presión y un pórtico de lavado automático. La estación de servicio destaca también por su enfoque sostenible y ecofriendly, incorporando un sistema de recuperación de agua que reutiliza hasta un 85% del agua empleada en las pistas de lavado, mejorando así no solo la eficiencia del negocio, sino también el compromiso de Grupo Moure con la protección y preservación del medioambiente.

En definitiva, este año, pese a la inflación, la complicada situación geopolítica y la incertidumbre económica, ha sido un año marcado por los hitos conseguidos desde Grupo Moure, desde la adquisición histórica hasta la apertura de su centro más grande, poniendo siempre por delante la excelencia en el servicio al cliente y el objetivo de seguir ofreciendo precios altamente competitivos para ayudar al ahorro de las familias. Mirando hacia el futuro, estas inversiones estratégicas y expansiones posicionan al holding en una posición privilegiada para un aumento significativo de su facturación en 2024.