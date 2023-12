El Grupo Moure fue pionero en la instalación de gasolineras low cost de autoservicio, aunque Marcos Moure, su presidente y fundador, presume de que en todas sus estaciones cuenta con personal.

La apuesta por la sostenibilidad es obligatoria, tanto en las gasolineras (Autonetoil) como en los centros de lavado (Elefante Azul). «Cada vez consumimos menos agua en los centros de lavado y los productos que utilizamos son biodegradables. Cuando limpiamos un coche en la calle toda la suciedad y grasa que acumula el vehículo se va al alcantarillado y puede acabar en el mar. Sin embargo, nosotros recogemos el agua, que se acumula en unas fosas para pasar por unos filtros para depurarse. Finalmente, un camión se lleva los restos que quedan para reciclarlos», indica.

En cuanto al sector energético, Moure explica que consiguen precios muy competitivos gracias a que tienen unos costes más reducidos y a que el margen de beneficio es más estrecho. «Tanto el diésel como la gasolina que ofrecemos es la misma que sirven nuestros competidores», afirma.

Moure asegura que quieren avanzar en el camino hacia la sostenibilidad. «Creo que el ecocombustible o ecofuel es el futuro. Se pueda aplicar a todos los coches, los de hoy, los de mañana, pero también a los coches más antiguos», admite Moure. Las emisiones de CO2 del ecocombustible son casi cero. En todo caso, en las estaciones de servicio de Autonetoil también hay puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Grupo Moure tiene algunos proyectos en marcha en todas las Balears donde van a continuar con el proceso de expansión. De hecho, Grupo Moure ha comprado este año las tres estaciones de servicio de Petroest en Balears. La compra incluye dos proyectos para poner en marcha dos estaciones de servicio más. «Tenemos dos proyectos más que confiamos en poder abrir durante el año que viene.

Pretendemos abrir junto a estas estaciones de servicio dos centros de lavado. Un proyecto se ubica en Campos, mientras que el otro está aún pendiente de los correspondientes permisos», significa

Su presidente cuenta que «somos la única empresa no petrolera de considerable tamaño que no cotiza en bolsa y tenemos presencia en todas las Balears». Grupo Moure ofrece precios competitivos todo el año y a todos los clientes. No tiene así una tarjeta de fidelización, puesto que la empresa está centrada en presentar siempre un precio más que competitivo.