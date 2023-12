Éste es el último análisis de 2023 y el Ibex español apunta a ser uno de los ganadores del año (en 2022 ya fue uno de los selectivos menos penalizado). Nuestro índice tiene connotaciones diferentes a otros. Por una parte su gran concentración (no es el único): las cuatro principales posiciones (Iberdrola, Inditex, Banco Santander y BBVA) ponderan casi la mitad de todo el índice, concretamente el 48,61%.

Más diferenciador es el peso de la banca, que con siete entidades cotizadas pondera un 28,5% (si añadimos Mapfre sube hasta el 29,2%). Sin duda, ésta ha sido la clave para el buen comportamiento del Ibex en 2023 (y del menos malo en 2022). La subida de tipos permite a la banca generar más márgenes de beneficios, seis años de tipos de interés negativos, junto con procesos de fusiones y el paso por la COVID, hicieron que los números de la banca quedaran dañados. De ahí, la fuerte caída en las cotizaciones.

Así, por ejemplo, desde sus máximos de 2007-2008 a sus mínimos de 2020, BBVA y Santander perdieron casi un 80% de su valor (casi un 90% si no tenemos en cuenta los dividendos). Un préstamo es un juego de suma cero, por lo tanto el incremento de cuotas a los hipotecados y a las empresas con créditos, es más beneficio para la banca, de ahí las subidas verticales, no solo en España, sino en toda Europa (algo más retrasado está el mercado financiero norteamericano).

Ahora bien, si buena parte de la subida del Ibex se debe a la subida de tipos que favorecen a la banca, ¿qué pasará si en 2024 bajan? El incremento de márgenes no es el único impacto de la subida de tipos, trae dos consecuencias negativas: por una parte el daño en la cartera de bonos (se analizó hace dos semanas en esta sección cómo afecta la subida de tipos a la renta) y por otra la ralentización económica acarrea que sus clientes cierren empresas, pidan menos préstamos o los impaguen. Por lo tanto habrá que estar muy atentos al ritmo de bajadas: si no es muy drástico podría ser positivo.

Pero no solo de banca vive el Ibex, Inditex (que compite casi a diario con Iberdrola por ser el valor que más pesa) ha seguido con su senda alcista y ha demostrado una fuerte resiliencia a la inflación y la subida de tipos (gana más del 50% este año). Y precisamente, las «utilities» (con Iberdrola a la cabeza) es el segundo sector de más peso (casi el 21%) pero la aportación es neutra, de hecho, las dos peores compañías de las 35 son las «Acciona», tanto la matriz como la filial de renovables.

2024 será un año diferente: la bajada de tipos beneficiaría, a priori a sectores como las renovables, tecnología o inmobiliaria, sin embargo el peso de las 5 empresas representadas es del 2,50%.

Sin embargo, también es un año de ralentización económica, y los sectores defensivos se pueden ver beneficiados: el Ibex cuenta con un 31,25% de ponderación en telecomunicaciones, utilities (se incluyen las renovables) y, en mucha menor medida, salud. Además, habrá que ver cómo le afecta al sistema financiero este mix de entorno económico negativo y bajada de tipos que alivie algo las cuentas de sus clientes y las suyas propias.