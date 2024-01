Queridos Reyes Magos de la Inteligencia Artificial, soy economista y vivo en Ibiza.

Este año, cómo no me he portado bien, en lugar de pedir algo para mí, querría algo muy especial que mejorara los negocios de nuestras empresas y que –por supuesto– mejoraría la experiencia de los queridos turistas que visitan nuestras islas.

En primer lugar, os pediría un «chatbot» que pudiera conversar con los clientes, responder a sus preguntas y les ofreciera recomendaciones personalizadas. Sería como tener un conserje virtual que trabajara 24/7 y se asegurara de que cada visitante recibiera una atención inmediata. Ya sé que estáis trabajando en ello, y que seguís mejorando proyectos, pero sería increíble tener alguna herramienta de análisis predictivo que nos ayudara a entender mejor a nuestros clientes. Así podríamos anticipar sus necesidades y ofrecerles exactamente lo que buscan, ya sea una aventura en la naturaleza o un relajante paseo en barco.

Si no es mucho pedir, estaría muy bien tener también un sistema que ajustara automáticamente los precios de nuestros productos/servicios en función de la demanda, eventos locales u otros factores. Esto nos ayudaría a todos a ser más competitivos y asegurarnos una gestión más eficiente.

Sé que os estoy pidiendo muchas cosas pero, pensando en el medio ambiente, ¿no creéis que un sistema de gestión de inventarios impulsado por IA sería un sueño hecho realidad? Se podrían optimizar las compras y reducir los desperdicios, algo que sería bueno tanto para nuestros negocios como para el medio ambiente.

Por último -y aunque ya os he dicho que no he sido bueno- sí que os pediría para mí unas gafas de realidad aumentada para poder visitar nuestros sitios históricos. Querría una de esas gafas que te permiten reconstrucciones virtuales y aprender de manera interactiva. Queridos Reyes Magos, sé que es mucho lo que os estoy pidiendo, pero creo que con estas herramientas de IA podríamos hacer de Balears un destino aún más mágico para nuestros visitantes. Gracias por considerar mis deseos.