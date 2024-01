La floristería Es Baladre es toda una institución en Eivissa. Con más de cuatro décadas de historia a sus espaldas, este negocio acaba de iniciar una nueva etapa tras la jubilación a finales del pasado año de sus dos fundadoras, las hermanas Catalina y Margalida Riera. Ahora es el hijo de Catalina, Bartolo Torres, quien ha decidido coger las riendas después de empaparse del funcionamiento de la empresa durante más de quince años. «Yo llevo trabajando en Es Baladre desde 2007 y se puede decir que nací rodeado de flores y plantas», señala Bartolo.

Un traspaso generacional que también ha traído consigo un cambio de ubicación. La nueva tienda de la floristería Es Baladre se encuentra en el número 48 de la calle Abad y Lasierra de la ciudad de Eivissa. En un local de casi alrededor de 270 metros cuadrados que colma las aspiraciones de Bartolo Torres. «Llevaba más de un año buscando un local y lo encontré a última hora. Tengo sitio para la tienda y también para el taller donde poder preparar los eventos. La verdad es que el barrio me ha sorprendido y estoy muy contento», asegura Bartolo, quien después de rastrear el mercado inmobiliario sin éxito ya se había hecho la idea de empezar su aventura empresarial desde casa y dedicarse inicialmente a la venta de flores y plantas online.

Bartolo Torres inicia esta nueva etapa de Es Baladre con mucha ilusión y con el objetivo de mantener el listón tan alto como lo dejaron su madre y su tía. «El mejor aprendizaje ha sido poder trabajar tanto tiempo en la floristería al lado de mi madre y mi tía, que han sido muy buenas maestras, han trabajado muchísimo y se han dedicado al 100% a la tienda», explica Bartolo. El nuevo propietario de Es Baladre tiene la formación en auxiliar y oficial de Floristería y cada año acude a un par de cursos sobre eventos para ampliar su formación e intercambiar impresiones con otros compañeros del sector.

La nueva tienda de Es Baladre está en la calle Abad y Lasierra.

«Ya he cerrado algunas bodas para este año y creo que el 2024 será muy positivo en cuanto a eventos», destaca Bartolo. Unas previsiones que, de cumplirse, le harían plantear incrementar su actual plantilla de trabajadores. En estos momentos, además de Bartolo, trabajan otras tres personas con él. Su madre, Catalina, quien ha decidido echarle una mano en sus inicios, además de María y Lurdes, dos antiguas compañeras que también han querido acompañarle en esta nueva etapa de la floristería Es Baladre. «María es para mí un pilar importante de la empresa porque tiene mucha experiencia, es muy trabajadora y me es de gran ayuda, mientras que Lurdes es auxiliar de floristería y fuimos compañeros los últimos meses en el antiguo negocio», destaca Bartolo, quien añade que su objetivo al frente de Es Baladre después de una inversión inicial tan potente será «intentar que haya un buen equipo de trabajo y generar confianza y buen ambiente. Intentaré hacer las cosas lo que mejor que sepa y concentrarme en hacer bien mi trabajo, que es lo que me han enseñado».

NEGOCIO. Además de arreglos florales para eventos como bodas y otras celebraciones, en la floristería Es Baladre venden todo tipo de plantas y flores naturales además de elaborar ramos, centros y coronas. Un género perecedero que al llegar desde fuera de la isla implica un riesgo para Bartolo. «Al estar en una isla y que todos los proveedores son de fuera, debemos tener más previsión y ser más arriesgados. Solo podemos hacer los pedidos hasta el mediodía para que nos lleguen al día siguiente. En cambio, las floristerías de la Península tienen más margen de maniobra. Y luego también está el peligro de que se equivoquen: hoy mismo un pedido lo han enviado a Mallorca. Todo esto implica que debamos tener más género en la nevera con el riesgo de que si no se vende, lo perdemos», explica Bartolo.

El dueño de la floristería Es Baladre también comenta que tras la pandemia del covid el negocio online se ha incrementado y cada vez son más los clientes que realizan sus encargos florales a través de internet. En este sentido, Es Baladre dispone de una página web en la que se pueden ver los distintos productos ofrecidos por la floristería y su precio. También, Es Baladre ofrece la posibilidad de realizar el pago con tarjeta o bizum y entregar el pedido en cualquier punto de la isla el mismo día. «Intento nunca decir que no a lo que me pide un cliente», sentencia Bartolo.