Objetivo cumplido. Palladium Hotel Group ha conseguido en 2023 superar por primera vez los mil millones de euros de facturación. Unos resultados extraordinarios que permitirán a la hotelera ibicenca de la familia Matutes continuar con sus planes de expansión en México, Oriente Medio, los Estados Unidos y diversos enclaves del Mediterráneo.

Unas inversiones que no se olvidan de la isla de Eivissa, donde Palladium iniciará este mismo año la reforma del Hotel Palmyra, en Sant Antoni de Portmany, para convertirlo en 2025 en un cinco estrellas y en el primer establecimiento de la marca Only You en formato vacacional tras una inversión de 13 millones de euros. Debido a las características del inmueble, será una remodelación con poca intervención en su estructura, por lo que permitirá a Palladium no perder ninguna temporada.

«Por el tipo de experiencia encaja perfectamente en el modelo vacacional. Cuando la gestión de la marca dependió solamente de nosotros decidimos dar el salto», explicó el presidente de la compañía Abel Matutes Prats durante la presentación de la hotelera en Fitur 2024.

El de Sant Antoni será un hotel semiurbano dentro de un destino vacacional, lo que permitirá a la compañía ir testando el nuevo modelo que pretenden extender a otros destinos. El CEO de la hotelera ibicenca, Jesús Sobrino, explicó que «hay mucho apetito de los inversores por el segmento vacacional y es una forma de alinearnos con el mercado». Only You pertenece ahora al 100% a Palladium tras comprar el año pasado el 50% que estaba en manos de El Corte Inglés.

CRECIMIENTO. La hotelera ibicenca aprovechó la feria turística internacional Fitur 2024, que tuvo lugar a finales de enero en Madrid, para pasar balance del año 2023 y anunciar que el pasado año alcanzó la cifra de 1.069 millones de euros en cifra de negocio gestionado. Este dato supone un incremento del 16% respecto al año anterior (948 millones) y un 42% por encima del 2019 prepandemia, ratificando así el crecimiento sostenible de la compañía.

Para el presidente de Palladium Hotel Group, Abel Matutes, «superar la barrera de los mil millones de euros en volumen de negocio gestionado afianza nuestro modelo empresarial, en el que el crecimiento acompañado de rentabilidad y satisfacción del cliente como pilares imprescindibles, es una apuesta ganadora». Matutes aseguró que para la compañía «ha sido un muy buen año y así va a seguir».

El pasado año el grupo logró aumentar un 14% su ingreso por habitación disponible en comparación con 2022. «Es un crecimiento muy importante porque lo hemos hecho sin prácticamente aumentar nuestra planta hotelera. El número de habitaciones ha crecido muy poco, así que los ingresos crecen gracias a mejorar la ocupación y mejorar los precios», explicó Jesús Sobrino.

En 2019 gestionaron un volumen de negocio 752 millones de euros (42% menos), con 1.000 habitaciones más que hoy en día y con 1.000 empleados menos. La empresa cerró 2023 con 41 hoteles, 13.000 habitaciones y 14.000 empleados. Respecto a las ventas, la compañía ha aumentado también un 16% en el canal de venta directa (94 millones de euros).

Según explicó el directivo los objetivos de la compañía para este año se centrarán en continuar creciendo de forma «rentable, sostenible y responsable». «Somos un ejemplo perfecto de fórmula contra la masificación del turismo. Crecemos en resultados sin prácticamente hacerlo en hoteles. Esa es la fórmula: más precio sin tener que aumentar el número de clientes», explican desde la hotelera.

Grand Palladium Kantenah Resort & Spa de Riviera Maya

ONLY YOU. Only You, la marca de destinos urbanos del grupo hotelero, se convertirá en punta de lanza para su crecimiento en el mercado de Estados Unidos, donde ya busca oportunidades de sumar hoteles en Chicago, Boston, Los Ángeles y Miami. Palladium escogió la marca efímera 45 Times Square Hotel para el primer establecimiento que gestiona en los Estados Unidos. El hotel, que abrió sus puertas el pasado mes de junio, es propiedad de la sociedad Ferrado Hotels de la empresaria Sandra Ortega, de Inditex, y está situado a escasos metros de Times Square, en pleno centro de Manhattan. La intención de Palladium es convertir este hotel de 139 habitaciones en un Only You, la marca premium lifestyle con la que la hotelera se posiciona en destinos urbanos.

En palabras de Jesús Sobrino, CEO de Palladium Hotel Group, la apertura de este nuevo hotel «supone un gran hito para Palladium Hotel Group, ya que se trata del primer hotel que operaremos en Estados Unidos. Nueva York es, además, uno de los destinos más deseados por los viajeros de todo el mundo y, creemos que, Only You Hotels será un encaje perfecto con el estilo innovador y urbanita de la ciudad». Por otro lado, Only You abrirá este año su sexto hotel en España, con la incorporación de un establecimiento en Sevilla. El Only You Hotel Sevilla es un activo de 5 estrellas que contará con 226 habitaciones y una importante propuesta de restauración y espacios para eventos, que incluyen una amplia área exterior con piscina.

En ámbito internacional, Only You Hotels, continuará su expansión con la apertura de un cinco estrellas en Venecia en 2025, que será el primer hotel urbano del grupo hotelero en Italia y la segunda propiedad en gestión en el país para Palladium Hotel Group, que ya cuenta con un resort en Sicilia, el Grand Palladium Sicilia Resort & Spa. Asimismo, el grupo hotelero ibicenco iniciará un proceso de reforma en Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa en Brasil.

Palladium Hotel Group también pone el foco en destinos como México, Oriente Medio y el Mediterráneo, donde el grupo estudia oportunidades de expansión afines a las marcas de su porfolio.

La compañía fundada por Abel Matutes Juan hace más de medio siglo como Grupo Fiesta se dispone ahora a poner fin a esa enseña histórica. De aquella marca original ya sólo queda un único hotel operativo en Santo Domingo, en la República Dominicana. La compañía ha confirmado su intención de reformar este establecimiento de manera integral y reabrirlo con una nueva marca comercial de entre las que opera el grupo, preferentemente la marca de lujo Bless.

Jesús Sobrino también destacó en Fitur la reforma llevada a cabo en el Grand Palladium Kantenah Resort & Spa, en Riviera Maya; donde se han estrenado: Bravo Dinner & Dance, un nuevo concepto de entretenimiento, y Family Selection, el servicio VIP para familias del grupo, que, tras esta apertura, cuenta ya con un total de 444 suites en tres destinos de México: Puerto Vallarta, Costa Mujeres y Riviera Maya.

PALLADIUM CARES. La identidad que engloba los proyectos del grupo en materia de Responsabilidad Social Corporativa, Palladium Cares, ha realizado importantes avances con un fuerte acento en la S de Social. El proyecto 4 causes to take action, que se desarrolla en Europa y consta de cuatro fases con proyectos centrados en la infancia, la desigualdad, el planeta y el cuidado del mayor; ha registrado ya 56 actividades, en colaboración con 30 ONG, que han involucrado a más de 300 voluntarios.

Por otra parte, en América, Palladium Cares ha logrado la puesta en marcha de los primeros centros de capacitación locales en Jamaica, de los que se beneficia la población local. En México, el grupo trabaja con la Fundación Origen para el desarrollo de un plan de estudio adaptado a las necesidades específicas de las comunidades locales. El objetivo de la compañía es alcanzar anualmente hasta 2.500 beneficiarios en México y 600 en Jamaica. Con ello se busca contribuir a cerrar la brecha de la desigualdad, mejorando así las perspectivas de empleo estable y cualificado de la población local.

Por último, en Brasil, Palladium Cares ha inaugurado un centro de capacitación y producción agrícola en Curralinho, Bahía, que tiene como principal misión capacitar a la comunidad local en la producción sostenible de hortalizas y productos agrícolas, buscando promover la comercialización de sus productos con hoteles de la zona. Palladium Hotel Group opera 41 hoteles en siete países: España, México, República Dominicana, Jamaica, Italia, Brasil y Estados Unidos.