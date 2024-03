Según los datos del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), a finales de diciembre de 2023, aproximadamente una de cada cinco personas trabajadoras en las Islas Balears estaba afiliada como trabajador autónomo o por cuenta propia.

En Balears, los trabajadores autónomos representaron el 20,6% del total de afiliaciones en diciembre de 2023, lo que la convierte en la comunidad autónoma con mayor proporción de trabajadores por cuenta propia, superando en 4,5 puntos el promedio nacional (16,1%) y con una diferencia de 9 puntos respecto a Madrid, que registró la menor proporción de trabajadores autónomos en el último mes de 2023.

Ahora bien, ¿es un dato positivo o negativo? No me atrevería a decir si es bueno o malo, porque como todo, tiene una parte positiva y otra negativa. Las positivas desde mi punto de vista son que los trabajadores autónomos son emprendedores, es decir, si las cosas funcionan bien, pueden generar empleo y contratar a más personas, pueden constituir una sociedad y consolidar su proyecto empresarial. Además, las expectativas económicas suelen ser más altas que las de un asalariado, generando más riqueza para la comunidad donde operan en concepto de gastos e impuestos.

La parte negativa sería que por lo general suele ser un trabajo más precario, más inestable, se trabajan más horas, etc... por lo que es un trabajo de peor calidad. También podría ser un indicador de la dificultad de retener el talento en las empresas de Balears, en parte por los bajos salarios en muchos sectores y por ello la falta de mano de obra cualificada que sufren las organizaciones en las Islas.

Además de Balears, las regiones con mayor proporción de trabajadores autónomos son Extremadura (19,5%) y Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia, todas con un 19,4%. En cambio, Madrid continúa en la parte inferior de la lista con un 11,7%, cifra incluso inferior a la media de los 27 países de la Unión Europea (13,7%). Tanto en Balears como en el conjunto de España, el peso de los trabajadores por cuenta propia supera ampliamente la media europea. De hecho, Balears se ubicaría en segundo lugar entre los estados europeos, solo por detrás de Grecia (27,3%) y por encima de Italia (20,4%).