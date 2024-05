Los presidentes de diferentes asociaciones hoteleras de Mallorca toman la palabra y alzan la voz para expresar sus preocupaciones. La inmensa mayoría se queja de la falta de personal cualificado y algunos explican que hay establecimientos que ofrecen alojamiento a sus trabajadores. Hay diversidad de opiniones sobre si el Govern debe levantar la moratoria de plazas turísticas, pero prácticamente todos coinciden en señalar que la temporada será buena. Hay unanimidad también en considerar al alquiler vacacional ilegal como uno de los grandes males del sector turístico.

Javier Vich, presidente de la Asociación Hotelera de Palma, apunta a la falta de trabajadores como uno de los grandes problemas del sector turístico. «Es cierto que en los establecimientos de Palma tenemos una base de trabajadores amplia, puesto que tenemos abierto todo el año. En todo caso, tenemos muchas dificultades para completar las plantillas», señala Vich. El presidente de la Asociación Hotelera de Palma asegura que la temporada ha comenzado muy bien en la ciudad y que han podido subir precios. «La ocupación ha sido buena a partir de marzo. En Palma casi no tenemos turoperación por lo que durante los fines de semana, cuando la demanda es más alta, incluso hemos podido subir los precios. La valoración, en general, es muy buena».

Vich apunta también al alquiler vacacional como uno de los grandes focos de problemas. «Los hoteleros hace años que defendemos la necesidad de regular y hacer cumplir la normativa al alquiler vacacional. La falta de vivienda se ha convertido en un problema acuciante. Es evidente que las viviendas dedicadas al alquiler turístico han salido del mercado que no es de temporada», indica, al tiempo que se muestra partidario de volver al modelo de la bolsa de plazas, al menos para el sector hotelero. «Que el alquiler vacacional cumpla con la normativa es fundamental», manifiesta.

Vich no es partidario de limitar el número de turistas, sino que se muestra convencido de que la mejor solución para los problemas del sector es la calidad. «Limitar no es la solución. Hay que apostar por la calidad, por un turismo de mayor poder adquisitivo. En este sentido, Palma es un ejemplo», acaba señalando. Vich tiene claro que la economía circular es el camino a seguir y que apostar por la sostenibilidad es imprescindible. «Los hoteleros apostamos de forma clara por la economía circular, pero debe hacerlo toda la sociedad. Y las administraciones públicas, evidentemente, también», afirma.

Pablo Riera Marsá, presidente de las asociaciones hoteleras de Alcúdia y Can Picafort, asegura que no han tenido este año más dificultades que otros años para completar las plantillas. «En esta ocasión, no ha habido más dificultades que otros años para encontrar trabajadores y cerrar las plantillas», manifiesta. El presidente de las asociaciones hoteleras de Alcúdia y Can Picafort apuesta por la gestión para combatir la masificación y apunta hacia el alquiler vacacional como el gran culpable. «Cualquier destino turístico tiene momentos puntuales de saturación. Hay que gestionar los flujos adecuadamente y no demonizar el turismo», señala y continúa recordando los problemas que ha supone el alquiler vacacional.

«El alquiler vacacional ha tensionado la relación con los residentes. Hay zonas tensionadas en las que el alquiler turístico ha roto la armonía entre el turista y el residente. Hay que hacer especial incidencia en la necesidad de incrementar la inspección. Debería prohibirse el alquiler vacacional en plurifamiliares. Es evidente que hay una relación directa entre el alquiler vacacional y la falta de vivienda», afirma y explica que «limitar el número de turistas no es la solución». Riera Marsá explica que la Semana Santa no fue tan buena como se esperaba. «Abril ha sido un buen mes, pero está un poco por debajo del año pasado, puesto que la Semana Santa ha sido en marzo este año. En este sentido, la Semana Santa ha sido este año ligeramente inferior a la del año pasado», indica.

Los meses de febrero y marzo han registrado ocupaciones diversas en función de la zona. En cambio, las previsiones para los meses centrales de la temporada son todas buenas.

Bernat Jofre, presidente de la Asociación Hotelera de Camp de Mar, Port d’Andratx y Sant Elm, es un personaje atípico. Defiende, por ejemplo, que Balears debe apostar por un cambio de modelo con menos plazas. «Las plazas que no tienen gran calidad han de poder acogerse a un cambio de uso. Es necesario apostar por un modelo turístico con menos plazas, pero de gran calidad», indica. Apunta, además, a la «voluntad política» como el elemento indispensable para favorecer cualquier cambio en profundidad. Explica que la Semana Santa fue muy buena, tanto en ocupación como en precio. «En abril se han tenido que moderar precios, pero la ocupación ha sido mediocre», afirma, aunque apunta a que los meses centrales de la temporada serán excelentes. «En junio, julio y agosto habrá más turistas, incluso más que el año pasado», asegura. Respecto al alquiler vacacional, Jofre no quiso culpabilizarlo de todos los males. «No hay un solo culpable de los problemas del sector turístico. No podemos dar la culpa de todo al alquiler vacacional. Hay varios factores que influyen en la masificación o la falta de vivienda para residentes. Es evidente, por ejemplo, que las islas han experimentado un notable incremento demográfico», manifiesta.

El presidente de la asociación Reis de Mallorca, Luis Sancho, ha explicado que la temporada ha comenzado muy semejante a la del año pasado. «Es cierto que en Semana Santa la ocupación ha sido algo inferior, que había menos vuelos, pero las cifras son muy parecidas a las del año pasado. Las previsiones son buenas, aunque faltan las reservas del último minuto», señala. La oferta ilegal y el sustancial incremento de la población son los principales argumentos de Sancho para justificar la masificación. «Hay que combatir la oferta no reglada, la ilegal. En todo caso, hay que tener en cuenta que la población de las Islas ha experimentado un importante incremento», asegura.

El presidente de la Asociación Hotelera de la Colònia de Sant Jordi, Gori Bonet, explica que los problemas para cerrar las plantillas de trabajadores han sido numerosos este año. «Hemos tenido grandes dificultades, puesto que la Colònia está lejos de Palma y, además, los alquileres están a precios desorbitados. Tenemos un hotel que da alojamiento a sus empleados y alguno más ha alquilado apartamentos para sus trabajadores», señala. El inicio de la temporada y las previsiones del eje central de la campaña asegura que entran dentro de la normalidad de la zona, que acostumbra a tener un septiembre excelente.

«La ocupación osciló entre el 60% y el 65% en Semana Santa, que es lo que esperábamos. En abril, se ha producido un descenso en la ocupación, pero en mayo las cifras mejorarán. Esperamos una temporada buena, muy parecida a la del pasado año», indica. Respecto a la masificación, Bonet argumenta que no es un problema de la Colònia. «No tenemos un problema de masificación en la Colònia de Sant Jordi», manifiesta. Bonet apunta que el alquiler vacacional ilegal es uno de los graves problemas del sector. «Nosotros convivimos con el alquiler vacacional desde hace años y nunca habíamos tenido problemas. Hoy, con la comercialización de estancias más cortas, hay problemas de convivencia en plurifamiliares. Debe respetarse la legislación vigente», acaba explicando.

Maria Antònia Moll, presidenta de la Asociación Hotelera de Capdepera, no duda en asegurar que los establecimientos de la zona han padecido grandes dificultades para completar sus plantillas. «Desde la pandemia tenemos dificultades para conseguir completar adecuadamente nuestras plantillas. Nuestro turismo padece una gran estacionalidad lo que provoca que encontrar trabajadores sea aún más complicado», señala. Las perspectivas respecto la temporada son excelente, pero Moll asegura que hasta el inicio no ha sido bueno. «La Semana Santa fue floja y abril, también. Esperamos comenzar a remontar en mayo. Las previsiones de junio en adelante son excelentes», indica.

Moll explica que uno de los problemas del municipio de Capdepera es la falta de una red de transporte público eficiente. «Falta transporte público eficiente, que sirva para conectar el municipio con el resto de Mallorca», manifiesta. Finalmente, Moll es muy clara al criticar la proliferación de alquiler vacacional ilegal. «La oferta hotelera no ha subido en Capdepera desde hace años, pero el alquiler turístico se ha disparado. Hay que perseguir la oferta ilegal. Entiendo las dificultades del Consell de Mallorca, pero es necesario detectar y sancionar la oferta de alquiler turístico ilegal», acaba señalando.

El presidente de la Asociación Hotelera de Peguera, Antoni Mayol, asegura que hace dos o tres años que tienen grandes dificultades para contratar a los trabajadores necesarios para ofrecer un servicio óptimo. «De momento, no hemos tenido problemas para contratar a trabajadores, puesto que estamos llamando a nuestros fijos discontinuos. Más adelante, ya veremos, aunque seguro que tendremos serias dificultades», indica. La falta de alojamiento es también uno de los grandes problemas que deben afrontar los hoteleros. «Algunos establecimientos han habilitado habitaciones que antiguamente ya se habían destinado al personal. Otros, han alquilado pequeños edificios para albergar a sus trabajadores», asegura.

Mayol considera que el alquiler vacacional es el culpable de algunos de los grandes males que se imputan al turismo, en general. «El alquiler turístico ha provocado dos grandes problemas en Mallorca. Por un lado, contribuye al colapso de la isla y, además, agrava los problemas de vivienda. El ilegal debería perseguirse con el máximo rigor. Además, creo que no debería ser legal el alquiler vacacional en plurifamiliares», relata. La temporada no ha comenzado de la mejor manera en Peguera, aunque Mayol confía en que los meses centrales sean excelentes. «Febrero no fue un buen mes y marzo, tampoco. Además, la Semana Santa ha sido una de las más flojas de los últimos años. Había pocos vuelos y muy caros. En abril, en cambio, ya se ha normalizado y la ocupación ha rondado el 70%. Pensamos que la ocupación será buena en los próximos meses. Creo que al acabar podremos estar satisfechos», señala.

Algunos presidentes reconocen que tienen dificultades para completar sus plantillas y son muchos los que aseguran que tienen algún establecimiento en su zona que ofrece vivienda a sus trabajadores.

Lluís Rullan, presidente de la Asociación Hotelera de Sóller, no tiene constancia de que los empresarios del municipio hayan tenido dificultades para completar sus plantillas. «Algunos establecimientos han contratado antes a sus trabajadores con la intención, precisamente, de evitar tener problemas para encontrar personal», asegura. La temporada no ha comenzado tan bien como se esperaba. «En febrero y marzo, incluida la Semana Santa, la ocupación ha descendido un 10% respecto al año anterior. Rullan tiene claro que el alquiler vacacional es el principal responsable de los problemas de masificación que padece la Isla.

«En Sóller hay más del doble de plazas de alquiler vacacional que hoteleras. Y me refiero solo a las legales. La oferta ilegal es muy numerosa. Sabemos que ya hay alguna propuesta de sanción, aunque es muy necesario ampliar las inspecciones», indica. Finalmente, el presidente de la Asociación Hotelera de Sóller apunta a que la moratoria turística solo debería levantarse para casos muy especiales. «En Sóller hay muchos casals que no pueden convertirse en viviendas. Creo que sería bueno que pudieran comercializarse turísticamente, aunque con toda una serie de condicionantes», acaba señalando.

El presidente de la Asociación Hotelera de Illetes, Martí Xamena, atribuye al alquiler vacacional los problemas de saturación y masificación que padece Balears, al tiempo que señala que se ha convertido en un problema global, que no afecta solo a las Islas. «Los hoteleros, prácticamente, tenemos las mismas plazas que hace veinte años, pero las de alquiler vacacional se han multiplicado. Deberían reducirse las licencias de alquiler vacacional y combatir las ilegales, que son muchas», sentencia. Martí Xamena no cree que este año haya habido más dificultades para contratar personal, aunque asegura que son muchos los hoteles que han cerrado sus plantillas antes para evitar fugas de trabajadores. «Hemos contratado personal antes de hora para evitar que se vayan a otros lugares. Marzo y abril han sido más flojos que el año pasado, pero a partir de mayo esperamos una excelente temporada», asegura.

El presidente de la Asociación Hotelera de Pollença, Jaume Salas, explica que este año han tenido dificultades añadidas para la contratación de personal con la apertura del Hotel Formentor. «Hay que considerar que este año es atípico por la apertura del hotel Formentor, que intenta contratar personal de la zona. Hemos tenido serias dificultades para contratar personal cualificado. De esta manera, hemos de contratar más personal y, además, tenemos problemas para ofrecer la calidad del servicio que queremos dar», indica. El inicio de la temporada ha sido irregular en la zona, si bien Salas explica que ha sido más o menos como el año anterior.

«La Semana Santa, como se sabe, cayó pronto este año. Hemos padecido un bajón de las reservas, que se ha visto agravado con los días de mal tiempo. En todo caso, el inicio de la campaña ha sido más o menos como el año anterior. Las previsiones para el verano son buenas», señala. Salas es consciente de las enormes dificultades que comporta luchar contra un sector como el alquiler vacacional, que beneficia a muchos. «Luchar contra un sector como el alquiler vacacional, que beneficia a mucha gente, es complicado. Debe ser regulado y hemos de poder competir en igualdad de condiciones. Y, evidentemente, hay que luchar contra la ilegalidad», señala.

Inés Batle, presidenta de la Asociación Hotelera de Cala Millor, es partidaria de mantener la actual moratoria de plazas turísticas, tanto para los hoteles como para el alquiler vacacional. «No hay prácticamente solares aptos para construir nuevos hoteles y creo que no debemos abrir la puerta de nuevo al alquiler vacacional. Yo mantendría la moratoria de plazas turísticas», explica. Batle asegura que entiende el concepto del alquiler vacacional, pero asegura que debería competir con el sector hotelero en igualdad de condiciones. «No pueden tener barra libre. Entiendo el concepto del alquiler vacacional, pero debe competir en igualdad de condiciones. Debe ser, obligatoriamente, una oferta de calidad», significa.

Batle es partidaria de hacer una apuesta radical por la calidad. «Los fondos de inversión, que están detrás de numerosas cadenas hoteleras, solo miran los números, la rentabilidad. Hemos de ser rotundos en la apuesta por la calidad», explica. La presidenta de la Asociación Hotelera de Cala Millor asegura que la Semana Santa fue excelente, pero que abril ha sido malo. «La Semana Santa fue excelente, puesto que la zona alberga la East Mallorca Cup y tuvimos lleno con la participación de más de noventa equipos de los cinco continentes. Abril ha sido malo, pero a partir de mayo confío en tener una gran temporada, con excelentes ocupaciones y a buen precio», indica.

El presidente de la Asociación Hotelera de Palmanova-Magaluf, Mauricio Carballeda, asegura que la Semana Santa ha sido más floja de lo que esperaban. «La Semana Santa, al caer a finales de marzo, ha sido en esta oportunidad más floja que el año pasado. Abril, en cambio, ha sido similar y esperamos que a partir de mayo la temporada sea buena», asegura. Carballeda explica que la contratación de personal ha sido complicada. «Tenemos un problema. La falta de vivienda es un condicionante importante, pese a que algunos hoteleros ofrece alojamiento a sus trabajadores», señala. El presidente de la Asociación Hotelera de Palmanova-Magaluf considera que la oferta ilegal del alquiler vacacional es la responsable en buena medida de los problemas de saturación que padece Mallorca. «Hay que regular la oferta y combatir la ilegal», señala.

Pedro Marín, presidente de la Asociación Hotelera de la Platja de Palma, explica que no han tenido este año más dificultades que en otras ocasiones para cerrar las plantillas. Refiriéndose al inicio de la temporada, Marín explica que a partir de la segunda semana de abril la ocupación alcanzó el 80%. «Tras la Semana Santa se produjo un bajón, pero a partir de la segunda mitad del mes de abril la ocupación ha estado siempre por encima del 80%. Mayo será un buen mes y esperamos una buena temporada», señala. El presidente de la Asociación de la Playa de Palma se muestra partidario de levantar la moratoria de plazas y asegura que la masificación es provocada por el alquiler vacacional. «Esperamos que se levante la moratoria. Hay que hacer cumplir la ley. El alquiler vacacional es el gran culpable de la masificación. Hay que luchar contra los ilegales», indica.