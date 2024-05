La empresa Alcort presentó un proyecto a la convocatoria de Espai Accelera, un programa financiado por la Direcció General de Recerca, Innovació i Transformació Digital ejecutado por la Fundació Universitat Empresa (FUEIB), se dirige a las pymes de Balears y financia parcialmente los proyectos empresariales de I+D+i. El proyecto presentado por Alcort consta de una aplicación que supervisa las placas solares que se instalan tanto en residencias como en empresas, así pues la aplicación informa de la producción de las placas solares y detecta si hay algún problema o deterioro de estas.

Alejandro Cortés es el CEO de la empresa Alcort y explica que «se hacen muchas instalaciones de consumo fotovoltaico y se supervisan mediante unas aplicaciones que informan de la producción de la instalación, pero no se detecta si se ha producido una bajada de la producción o ha habido un deterioro de los elementos que ha provocado una producción menor. Las plataformas de software que existen hoy en día detectan cosas muy básicas y no informan que la planta se ha degradado por un motivo determinado». Por esta razón, el equipo de Cortés decidió apostar por este proyecto para incorporar la inteligencia artificial en el proceso de supervisión y él mismo explica que «una persona repasando las gráficas de producción puede interpretar mediante comparaciones entre el histórico de datos si ha habido alguna anomalía, pero claro, esto no lo puede hacer una única persona constantemente y por ello optamos a incluir un sistema de supervisión basado en un proceso de entrenamiento de inteligencia artificial que fuera capaz de gestionar las anomalías automáticamente e informar al usuario».

De este modo, con las bases ya establecidas se presentaron al programa Accelera para conseguir la subvención y poder desarrollar este software. «En el programa planteamos nuestro proyecto e hicimos una consultoría en la que se validaron los datos que teníamos y vimos que nuestra estrategia era posible y se podía desarrollar», cuenta Cortés. El proceso se realizó en seis meses y pasó de ser una simple idea a un prototipo. Cortés explica cómo fue el proceso, «nuestro proyecto estaba en una fase en la que simplemente era un concepto, nosotros lo habíamos imaginado y al acceder a Espai Accelera hemos podido ascender otro escalón, hemos dado un paso más». Aunque la idea está contrastada y validada, necesitan conseguir financiación para terminar el proyecto junto con los investigadores que han participado en el proceso de Accelera porque «son los que tienen más conocimiento ahora mismo».