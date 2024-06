Las viviendas turísticas vacacionales representan el 35 por ciento de las plazas turísticas que existen a día de hoy en Menorca y han configurado desde hace más de 30 años, un modelo turístico característico muy arraigado a la singularidad del territorio. Desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Menorca (Viturme) defienden su contribución estratégica a la distribución de la riqueza y la renta turística entre la población sin rehuir del debate social que existe en estos momentos sobre la falta de vivienda o la masificación.

¿Se sienten aludidos cuando se apunta al alquiler turístico como uno de los culpables de la falta de vivienda en Menorca?

En absoluto. No podemos pensar que en Menorca sucede lo mismo que en Barcelona, Madrid, Málaga o Palma cuando se señala a la vivienda vacacional, ya que están haciendo referencia a los pisos turísticos. Las villas turísticas nunca han estado en el mercado de alquiler residencial y no lo van a estar. No es el tipo de inmueble que busca ni el residente como vivienda habitual ni el trabajador temporal.

¿Qué define, entonces, una vivienda turística vacacional en Menorca?

La definición histórica y más estándar ha sido la de una vivienda unifamiliar con piscina y situada en una zona turística. Esto representa el 80 por ciento de toda la oferta legal disponible en Menorca. Lo demás son apartamentos o pisos turísticos y desde la aprobación de la zonificación en 2018 ya no es posible obtener autorización en las poblaciones ni en ciertas urbanizaciones.

¿Y la oferta ilegal?

Desde nuestra asociación hicimos una gran labor codo con codo con el Consell Insular de Menorca para ordenar el sector de la vivienda vacacional y aflorar todos aquellos inmuebles existentes para que cumplieran la normativa y se dejase de trabajar al margen del sistema, consiguiendo eliminar casi toda la oferta alegal. Por desgracia, la puesta en marcha de la moratoria ha contribuido a generar una nueva oferta ilegal y no solo de viviendas sino también de servicios. Hace falta una labor ingente de inspección, aunque cada vez hay más información disponible para encontrar a los infractores.

¿Qué les parece, entonces, la intención del Govern Balear de levantar la moratoria de plazas turísticas hoteleras y vacacionales?

A ver, en el momento que se aprobó el Plan Territorial Insular de Menorca (PTI), la moratoria tendría que haber decaído porque el PTI ya establecía una cifra de crecimiento turístico de 11.300 plazas y por lo tanto, el estudio de capacidad de carga del que tanto se habla, ya está hecho. Si mantenemos la vigencia de la moratoria, es que al PTI aprobado le debe faltar algo que desconocemos o bien se aprobó con deficiencias.

La Presidenta Prohens ha hablado recientemente de la intención de poner coto a la masificación y combatir el colapso que sufren las Balears ya no solo en verano sino durante todo el año. ¿Cómo ven la propuesta?

Desde Viturme creemos que, para empezar, hace falta disponer de datos segmentados y territorializados y no del conjunto del archipiélago, para poder aplicar medidas válidas. El análisis debe ser por islas y tener en cuenta los modelos turísticos de cada isla. No está pasando lo mismo en Palma que en Maó o Ciutadella por lo que no sirven las mismas recetas.

¿Qué previsiones tienen para esta temporada?

No tan buenas como parecen indicar las noticias. Desde la pandemia ha habido un aumento de la demanda de la vivienda vacacional como alojamiento y la demanda se mantiene. Nos gusta recordar que las temporadas 2020 y 2021 fueron en gran parte posibles precisamente a este tipo de oferta de villas turísticas. El modelo menorquín es muy diferencial respecto a otras islas y zonas costeras del resto de nuestro país. Deberíamos preservar este modelo y contar con un marco adecuado y duradero no sometido a tendencias políticas del momento que lo pongan en crisis ni a soluciones basadas en sensaciones como ahora que parece que ya estamos saturados cuando realmente estamos al 40% de ocupación.