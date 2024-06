El VIII Foro de El Económico, celebrado el pasado lunes, un día después de las elecciones europeas, versó en esta oportunidad sobre ‘Desafíos geopolíticos: Balears en el escenario global’. Antoni Riera, director técnico de la Fundació Impulsa Balears; Jorge Dezcallar, diplomático y escritor; Marcos Urarte, presidente del grupo Pharos, y Julia Simpson, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, protagonizaron cuatro ponencias individuales y una mesa de diálogo conjunta, moderada por Paula Serra, conductora del Foro y editora de El Económico. El acto, además de ameno y formativo, arrancó más de una sonrisa a los presentes.

Marcos Urarte dejó boquiabiertos a los asistentes al asegurar que «China tiene una enorme ventaja macroeconómica y geoestratégica: sus políticos no son elegidos por el pueblo». Explicó con rapidez que, inicialmente, le sonaba muy mal, pero cada vez le suena menos mal. De igual manera, recordó que si pones una rana en una cazuela con agua hirviendo salta inmediatamente. Aseguró que si la pones en agua tibia y vas subiendo la temperatura acabará muriendo achicharrada. Urarte insistió con las ranas y recordó que dos ranas cayeron en un pozo y que desde arriba empezaron a desanimar a los animales. Una rana desistió con rapidez y murió, pero la otra rana insistió en intentar salvarse y continuó saltando. Finalmente, logró salir del pozo. Cuando fue interrogada de la razón que la había llevado a no desistir de sus intentos quedó claro que era sorda y, por tanto, no había escuchado los gritos de desánimo que clamaban desde arriba. Julia Simpson también consiguió sorprender al auditorio al asegurar que el eurodiputado mallorquín y expresidente de Balears había trabajado de forma incansable por las Islas. Un intenso murmullo se instaló en la sala por unos momentos.

El Foro, que celebró su octava edición, tuvo lugar como en las siete ediciones anteriores en el Palau de Congressos de Palma. CaixaBank ejerció de patrocinador principal, aunque también colaboraron en el Foro Estel Ingeniería y Obras, Cuatrecasas, Palau de Congressos y Meliá Hotels International. Además, Proa Renting se encargó de la logística de transporte, la bodega José Luis Ferrer aportaba los caldos tintos del cóctel y Macià Batle los blancos.

Los políticos populares rebosaban alegría, tras los resultados electorales, en los que se impusieron con claridad en España y, también en Balears.

Gabriel Le Senne, presidente del Parlament, milita en Vox, pero intenta disimular imbuido en su papel institucional. Una representación del PSIB-PSOE, que tiene a Francina Armengol instalada cómodamente en el exilio de Madrid, también acudió al Palau de Congressos. Alfonso Rodríguez, delegado del Gobierno en Balears, acudió a la cita con el Foro un día después de una derrota honrosa en España y un poco más humillante en las Islas. El centro nacionalista que representa El Pi sufrió otro severo revés. Los partidos de la izquierda quedaron inéditos, entiendo que sin superar el disgusto electoral.

Es también habitual la presencia de las principales autoridades militares.

El turismo estuvo representado por diversos empresarios del sector hotelero y turístico de las Islas.

En los corrillos que se formaron antes del inicio del Foro y en el cóctel posterior, tras grandes temas monopolizaban las conversaciones en función de los reunidos. Las elecciones europeas celebradas el día anterior, la Mesa constituida por el Govern para acabar con la masificación y la evolución económica de Balears en los próximos meses. La inmensa mayoría de los asistentes al Foro estaban satisfechos con el resultado electoral, puesto que habían mejorado resultados o no habían caído con estrépito. Había unanimidad en loar la decisión del Govern de implicar a la sociedad civil en la búsqueda de soluciones a la masificación, aunque la inmensa mayoría aseguraba que la Mesa serviría de poco o nada. Respecto la economía, había total unanimidad en considerar que la temporada turística sería excelente. De esta manera, salvo sorpresa en forma de cisne negro, la evolución económica de las Islas sería más que positiva.

Onofre Martorell, decano presidente del Col·legi d'Economistes de Balears, transitaba de corrillo en corrillo.

Y, como no podía ser de otra manera, fueron numerosos los empresarios que un año más acudieron al Foro.

Del mundo de la banca y las finanzas se dejaron ver numerosos directivos de CaixaBank, patrocinador del Foro, encabezados por Maria Cruz Rivera, directora territorial en Balears.

El mundo jurídico y de la abogacía tampoco faltó.

Rosa Maria Regi, presidenta de Quirónsalud Balears, fue uno de los principales representantes del mundo sanitario. Eduardo Soriano, presidente de la Cambra de Comerç de Mallorca; Esther Vidal, presidenta de la ABEF, además de Yoann Blanc, presidente de la Associació de Joves Empresaris, no se perdieron el Foro. Francisco Martorell, presidente de Asima, vive un año muy especial, puesto que la Asociación de Industriales de Mallorca cumple 60 años, que celebrará con una gala en el Palau de Congressos el próximo cinco de octubre.

Las principales empresas de ingeniería de Balears, ligadas también al mundo del turismo, estuvieron en el Foro. Antoni Ballester, CEO de Estel Ingeniería y Obras -patrocinador del Foro-, que había llegado del Caribe un día antes, no se perdió la cita.

La joyera Isabel Guarch; Jaime Bellido, vicepresidente de la AECC; y representantes del mundo de la comunicación, incluyendo los directores de los medios del Grupo Serra, también estuvieron en el acto.