La Associació d'Habitatges de Lloguer Turístic de les Balears (Habtur), asociación de referencia del alquiler turístico en las Islas, critica duramente la estrategia del Govern con el nuevo decreto de la ley turística. «Después de conocer la noticia del bloqueo de la bolsa de plazas turísticas Habtur Balears consideramos que ha sido un despropósito y una falta de respeto hacia un sector sobre el cual ya habían hecho recaer todo el peso del decrecimiento, indican desde Habtur.

Esta patronal recuerda que, «con la modificación aprobada el 2017 las 90.000 plazas que estaban dadas de alta y no pueden ir a intercambio están condenadas a desaparecer con el tiempo y ahora, este bloqueo nos hace perder todavía más peso específico». Así mismo, apuntan: «El Govern nos convocó diciendo que no habría modificaciones sustanciales para nuestro sector y que se podrían negociar nuestras demandas, la principal de las cuales era solventar el tema de la bolsa de plazas y que el decrecimiento no recayese íntegramente encima nuestras espaldas».

Añaden que ahora se aprueba un decreto ley que «destroza nuestro sector». Puntualiza Habtur que esta situación no es de recibo «porque no puede ser que siempre pague el pequeño en detrimento del grande y, sobre todo, que se haga para contentar los socios de Gobierno».