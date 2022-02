IB3 asumirá en un año al personal de    informativos y convocará oposiciones

El proceso para la internalización de los servicios informativos de IB3 está encarrilado; se está organizando de manera sincronizada entre la dirección del ente, los servicios jurídicos del Govern y la Conselleria de Presidència. Y ya tiene una fecha segura que este jueves dio a conocer la consellera Mercedes Garrido en el Parlament: 1 de febrero de 2023.Ese día –explicó– vencerán simultáneamente las cinco contratas vinculadas a los informativos (la más relevante, la de Dalton). Aunque algunas tendrían que terminar antes se prorrogarán todas para hacerlas coincidir con la última en vencer. Eso será el 1 de febrero de 2023.

¿Por qué se actúa así? Según la consellera de Presidència –que respondió a preguntas de todos los grupos, salvo de Podemos y Més que no hicieron ninguna–, porque eso permitirá que todo el personal se convierta, a la vez, en personal indefinido no fijo y evitará rescindir contratas y las penalizaciones e indemnizaciones que eso supondría. Según Garrido, la dirección de IB3 ha comunicado a todas las concesionarias sus planes. Indicó que internalizar IB3 era una «decisión política» del Govern y los partidos que le dan apoyo y que si se hace ahora, y no antes, es por haber desaparecido el corsé presupuestario de la ‘tasa de resposición’, que limitaba la contratación en las empresas públicas.

¿Y qué pasará luego?, cómo se formará la plantilla definitiva de los informativos?, ¿será por oposición?, ¿será por concurso de méritos? Estas fueron algunas preguntas que se le plantearon. Salvo Vox –que en su línea aprovechó para pedir el cierre de IB3– ningún otro grupo cuestionó la decisión. Garrido afirmó que ya se trabaja conjuntamente para iniciar el proceso y que habrá que unificar en uno los diferentes comités de empresa de las subcontratas.

Si en un primer momento, 350 personas pasarán a ser personal indefinido no fijo (se ha optado por el sistema de sucesión de empresas), después IB3 tendrá que convocar, como en cualquier empresa pública, un proceso garantista. La ley fija, y eso se aplicará a rajatabla, dijo, que un mínimo del 60 % de la plantilla tiene que salir de un concurso oposición. El resto, puede ser por concurso de méritos.

Reiteró que los 6,6 millones en que podría incrementarse el presupuesto del ente es la «horquilla máxima» y que es posible que no sea tanto. De cualquier modo (y en eso insistió varias veces) el incremento no será a costa de recortar el presupuesto de otras áreas, como el de producción propia. Lo dijo en presencia de representantes de la APAIB, que agrupa a productoras de las Islas, que siguieron en directo la comparecencia. «Nadie saldrá perjudicado; estamos trabajando para aumentar producción propia porque el sector audiovisual es una industria clave de esta tierra y tiene que ser la vanguardia», dejó claro la consellera.