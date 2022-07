El Colegio de Abogados de Balears ha convocado a todos sus colegiados a un a protesta el próximo martes 12 ante la Delegación de Gobierno para exigir el pago inmediato del dinero que se debe a los letrados del turno de oficio. En concreto se les adeudan cerca de un millón y medio de euros, en algunos casos desde el mes de marzo.

Los abogados exigen este pago al Ministerio de Justicia junto a otras medidas como el pago inmediato de las actuaciones que los letrados llevan a cabo cuando son requeridos por un juez para atender a un investigado que más tarde no consigue el beneficio del derecho a la justicia gratuita. Ahora son los abogados quienes tienen que ocuparse de cobrar. El Colegio señala que el Gobierno se comprometió a ese pago pero ahora lo vincula a la existencia previa de un procedimiento de jura de cuentas, algo que para los letrados es un «invento y una barbaridad». La responsable del turno de oficio del Colegio, Carmen López señala que: «Es como si a un médico no se le pagara parte de su sueldo porque el paciente no ha pagado o no tiene tarjeta sanitaria».

Además, el Colegio de Abogados reitera una serie de reclamaciones históricas sobre el turno de oficio, como el incremento de los baremos, que ahora supone que un abogado de Balears cobra de media 150 euros por intervenir en un procedimiento. También piden que se amplíe el beneficio a otros colectivos que ahora no tienen cobertura porque su situación se reguló con posterioridad a la norma que regula la justicia gratuita. La concentración está convocada a las 12.00 horas del martes y también se llevará a cabo en Eivissa y Menorca.