Arrimadas defiende un cambio radical en el sistema de pensiones, que ahora pagan los jóvenes que trabajan. Dice que el actual es insostenible porque las pensiones han subido un 40 % en los últimos años y los sueldos de los jóvenes, apenas un 3 %. «Conozco a muchos pensionistas que prefieren que haya trabajo de calidad para sus hijos y sus nietos y no que se blinden primero las pensiones porque luego sus hijos no pueden pagar los colegios o las matrículas universitarias». Asegura que todos los partidos saben que el sistema actual es insostenibles, pero no actúan.