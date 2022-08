Dirán que soy un agorero, pero informaciones como las que lleva esta página transmiten un peligroso tufo a terremoto económico, como si fuesen los primeros hervores de una crisis cuya dimensión no me atrevo a vaticinar. Ojalá me equivoque, pero si la cosa –la inflación– no se embrida pronto y la guerra en Ucrania acaba pronto me da que el desplome será de esos que duelen. De momento el personal pide dinero para llegar a final de mes.