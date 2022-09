La posible subida de la ecotasa que piden Més y Podemos no solo se ha topado con el rechazo frontal del sector, sino que de paso ha generado un choque entre hoteleros y alquiler vacacional a cuenta del debate sobre quién tiene más culpa en la masificación turística. La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) cargó duramente el pasado jueves contra la «incapacidad manifiesta de las instituciones que nos gobiernan» para gestionar los flujos turísticos. Entre los errores que reprocha al Govern mencionó el permitir un «crecimiento exponencial» de las plazas de alquiler turístico en los últimos diez años: 85.000 frente a 29.000 plazas hoteleras en 21 años. «Casi el triple en la mitad de años».

Las palabras de los hoteleros no han sentado nada bien en el seno del sector de la vivienda vacacional, que, pese a compartir su rechazo al incremento de la ecotasa, denuncian que se les ha estado responsabilizando injustamente durante toda la temporada de la masificación turística que han sufrido las Islas. Desde la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Balears (HABTUR), su gerente,Maria Gibert, recalca que «no hemos crecido tanto y de hecho estamos decreciendo muy deprisa a causa de la moratoria y la baja definitiva de las plazas antiguas».

Asimismo, señala como algo «lógico» que sus plazas sean las que más han aumentado dado que su negocio ha sido el último en ser legalmente integrado en la oferta del alojamiento turístico. Por otro lado, Gibert se refiere a otros factores que explican la masificación -como el crecimiento poblacional o las ventas de viviendas a compradores extranjeros- y coincide con los hoteleros al señalar a los gobernantes responsabilizándolos de una red de infraestructuras «deficiente y obsoleta» y «una nefasta red de transporte público».

Con respecto a la subida de la ecotasa, la gerente de Habtur considera que se trata de una propuesta «precipitada y poco razonada» y considera un error que se tomen decisiones de esta índole en un año como el actual, marcado por unos condicionantes que han hecho que las llegadas de visitantes sean especialmente elevadas. «La coyuntura ha hecho que este haya sido un año de récord pero la temporada que viene no será igual». Por su parte, Jordi Cerdó, presidente de la Federación de Estancias Turísticas Vacacionales (FEATV) de Mallorca, coincide con Gibert en que el año próximo se registrarán unas cifras más moderadas y asevera que la solución no pasa por subir impuestos sino por «reducir plazas turísticas» que en todo caso, defiende, no deberían ser las de sus asociados, ya que «suponemos solo un 15 % de las plazas existentes».

En ese sentido, critica las referencias de la Federación Hotelera a su sector y achaca a los hoteleros la mayor parte de la responsabilidad. «En los años 60 los hoteles crecían a un ritmo de un 500 % al año, salían como champiñones y yo lo puedo decir en voz alta porque era hotelero», asevera Cerdó para denunciar que «desde la federación estamos cansados de oír mentiras y calumnias».