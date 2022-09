El plazo para que los establecimientos se adhirieran a la campaña de bonos comerciales del Govern «Bons Illes» cerró el domingo, con hasta 812 comercios inscritos, un 53,2 % establecimientos más de los 530 que participaron el año pasado, donde los clientes podrán empezar a usarlos el 4 de octubre. En esta segunda edición, se han inscrito comercios de todos los municipios de Baleares, ha destacado la Vicepresidencia del Govern y Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática en un comunicado.

El programa, una campaña de estímulo a los pequeños y medianos comercios, pondrá en circulación 1 millón de euros mediante la distribución de 67.000 bonos de 15 euros, intercambiables en compras de más de 30 euros, con los cuales el Govern prevé movilizar más de 3 millones de euros en consumo de proximidad. El secretario autonómico de Sectores Productivos, Jesús Jurado, ha destacado que la campaña «refuerza el comercio local, en sintonía con la estrategia de impulso a los sectores productivos de las islas» y con la intención de que «el comercio gane peso dentro del modelo económico balear».

Jurado ha distinguido este miércoles en Porreres a los 8 comercios locales que se han adherido al proyecto «Emblemàtics Balears» para proteger la actividad comercial de proximidad y a los establecimientos con más tradición de los municipios. Los nuevos comercios adheridos son la tienda de hogar y equipamiento Bárbara Art (en la categoría de comercio arraigado), la de ropa y complementos Can na Jerònia (con historia), Calçats Salleras (arraigado), la droguería y ferretería Can Binimelis (arraigado), la ferretería Cas Montuïrer (con historia y patrimonio), la Floristería y Jardinería Can Murtó (con historia y patrimonio), la tienda de moda Mans (con historia) y Sa Cooperativa de Porreres (arraigado). El proyecto da a conocer la singularidad de cada municipio a través de sus establecimientos emblemáticos. Hay tres categorías: los comercios catalogados como «arraigado» (con un oficio o producto singular); «con historia» (con más de 75 años, con excepciones a partir de los 50 años), y «con patrimonio» (con elementos arquitectónicos destacados). Los establecimientos que cumplen estas tres categorías son «emblemáticos». Actualmente, hay 19 municipios con un total de 239 comercios catalogados. Los municipios que ya cuentan con establecimientos catalogados son Alaró (4), Algaida (5), Consell (6), Esporles (5), Inca (14), Lloseta (7), Llucmajor (11), Manacor (25), Marratxí (12), Palma (75), Pollença (9), Porreres (8), Santanyí (7), Alaior (5), Ferreries (11), Maó (19), Santa Eulària des Riu (5), Sant Josep de sa Talaia (5), Formentera (Sant Ferran, 1 y Sant Francesc Xavier, 5). Por categorías, hay 61 establecimientos emblemáticos; 79 arraigados y con historia; 25 con patrimonio e historia; 43 con historia; 26 arraigados; 3 arraigados y con patrimonio, y 2 con patrimonio. El proyecto cuenta con la plataforma de difusión www.emblematicsbalears.es