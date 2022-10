El Govern llevará a cabo próximamente un estudio sobre «la capacidad máxima de carga humana que las Balears pueden soportar», una iniciativa de Unidas Podemos con ocasión de la votación de las propuestas de resolución tras el debate sobre el estado de la comunidad celebrado la pasada semana. La iniciativa ha sido aprobada en el pleno del Parlament y ha contado con los votos de los partidos del Govern y la abstención del PP y Vox. El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Alejandro López, ha celebrado la aprobación de la iniciativa y ha afirmado que «con la masificación en el centro de las preocupaciones de la sociedad balear, se necesita tener un debate serio sobre qué carga humana puede soportar Baleares».

Sobre todo, ha señalado, teniendo en cuenta las dimensiones del territorio, sus infraestructuras y, de manera especial, la calidad de vida de los residentes, que «se ve enormemente afectada» a día de hoy. «Necesitamos conocer qué capacidad humana tiene realmente Balears, porque ya no se puede vivir en los principales núcleos turísticos de nuestras islas», ha afirmado López, que ha añadido que la presión humana también afecta al derecho a la vivienda, «que se convierte en un bien especulativo en vez de un derecho para toda la ciudadanía, como debería ser». En ese sentido, el pleno ha rechazado, con el voto contrario del PSIB, otra propuesta del partido orado para rebajar de diez a cinco el número de viviendas en propiedad para ser considerado gran tenedor según la Ley de Vivienda balear. El portavoz de Unidas Podemos ha explicado que «sin la garantía de acceder a una vivienda digna, la gente no puede tener una estabilidad en su vida ni pensar en un proyecto de futuro».

Por otra parte, otra iniciativa destacada aprobada en el pleno, de Més per Menorca, es que en 2023 el 25 % de la ecotasa se destinará a políticas de vivienda en el Archipiélago. Més per Menorca presentará una enmienda a los presupuestos del próximo año para modificar la Ley del Impuesto del Turismo Sostenible. Por tanto, una cuarta parte de lo que se recauda anualmente con el ITS deberá dedicarse a políticas de vivienda. El diputado de MxMe, Josep Castells, ha celebrado el éxito de esta idea, que el partido ha llevado a la cámara balear porque «el acceso a la vivienda es la principal preocupación de la ciudadanía». «Es evidente que una de las causas de la falta de vivienda y del incremento de los precios es la masificación turística, tanto por sus efectos directos como indirectos: hay más demanda y, con una oferta limitada, los precios suben», ha señalado Castells.

Mientras tanto, el Parlament ha aprobado las 48 propuestas de resolución del PSIB con ocasión del debate de política general de la comunicad. Se trata de iniciativas que tienen como fin «mantener el escudo social y económico creado durante la pandemia y reforzarlo para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania, para que nadie quede atrás, para estar junto a la gente, la clase media y la clase trabajadora», ha subrayado la portavoz adjunta socialista, Silvia Cano.