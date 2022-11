Epidemiología ya notifica casos de gripe y la curva de transmisión empieza a subir

Los expertos ya han visto los primeros casos de gripe en Balears y la curva epidemiológica empieza su ascenso. Las autoridades sanitarias advierten: «es el momento de vacunarse». La directora general de Salut Pública, Maria Antònia Font, asegura que algunas comunidades ya han visto crecer la expansión del virus y que en Balears comienza la misma tendencia. «En Son Espases, el jefe de Microbiología, Antonio Oliver, me comentó que en los últimos resultados se está viendo el alza», explica.

La red centinela de observación de enfermedades infecciones inició el control de la gripe hace cinco semanas pero en general han aumentado todos los virus respiratorios. En el caso del de la influenza, el ascenso se percibe de hace quince días, según los datos detectados en Atención Primaria. Respecto a los casos que se agravan, la incidencia ahora es de 19,5 por cada 100.000 afectados y en su mayoría son hombres de más de 65 años.

Vacunación

En este contexto, Font reitera la llamada a la vacunación. Desde que se iniciara la campaña, hace aproximadamente un mes, apenas el 25 % de la población diana se ha protegido. «Parece mentira que nos vacunemos sin dudas de la meningitis B que casi no hay casos, y que no cale la dosis contra la gripe», asegura. Aunque parezca una enfermedad menor, «hay muchos más casos y no sólo hay que evitar la mortalidad, también es una prevención para vivir mejor», añade. En este sentido, la responsable balear de Salut Pública advierte de que una gripe en personas dependientes puede empeorar su patología. «El tiempo en que te obliga a estar inactivo agrava la dificultad de movimiento», señala.

«Es el momento clave, estamos en temporada de vacunación, sobre todo para la población diana», insiste. Maria Antònia Font recuerda que las dosis están disponibles en los centros de salud y, sin cita previa, en los vacunódromos que han quedado activos por la COVID. Por otra parte, no se descarta ofrecer la vacuna a la población general antes del 1 de diciembre, tal y como estaba calendarizado.

Este repunte de gripe se junta con una transmisión estabilizada de COVID, que no baja. La población llamada a ponerse la vacuna bivalente actualizada contra el SARS-CoV-2 tampoco rebasa el 25 %. Por último el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) que ha aparecido con fuerza antes de tiempo ha parado su crecimiento.