El diputado de Més en el Parlament, Joan Mas ‘Collet’ explica que su formación ha pedido una reunión urgente del Pacte para conocer el detalle de cómo y a quién se le está exigiendo la titulación de catalán para trabajar en el ámbito sanitario. Por un lado, «en la reunión queremos ver las consecuencias de la derogación del decreto y si hay que pedir una modificación de la ley de función pública», ha explicado. En este sentido, como se recordará, el Govern aprobó a instancias de Més un decreto que rebajaba los niveles de catalán exigidos para trabajar en el ámbito sanitario pero a su vez, obligaba a todos los casos excepcionados por falta de personal a que se sacaran la titulación en un máximo de dos años.

El decreto fue anulado por el Tribunal Supremo al considerar que la fórmula para regular esta cuestión no era la correcta. Sin embargo desde entonces no se ha hecho nada al respecto y el Govern vuelve a regirse por la normativa anterior. ‘Collet’ explica que desconoce el debate político entre los socios del Govern de aquel momento porque todavía no era diputado de Més. Ahora, advierte, el grupo político revisará si es necesario volver a regular esta cuestión y aplicar una moratoria a los casos excepcionados (en el proceso de estabilización ya existe para el resto del personal) y, por otro lado, preguntará si existe un control o vigilancia de aquellos profesionales a quienes se les dio dos años para presentar el requisito de la lengua

Por último, el partido pedirá al PSIB en la mesa de seguimiento del Pacte «si la excepción se está convirtiendo en la norma». En este sentido les interesa saber cuántos profesionales médicos y enfermeras están quedando exentos de conocer el catalán al considerar, desde Salut, que su categoría es deficitaria. «Aquí lo importante es que el paciente se pueda dirigir al profesional en su lengua», subralla ‘Collet’.