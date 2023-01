Més per Menorca pide al PSIB que rectifique el decreto que exime del catalán al personal sanitario en el proceso de estabilización y le anima a que cambie las bases aprovechando que se ha presentado un recurso de reposición contra las bases. «Debe recapacitar porque eso puede hacer peligrar todo el proceso», ha dicho el coordinador de Més, Lluis Apesteguia. Los dirigentes de Més per Mallorca con responsabilidades en materia de política lingüística continuarán en sus cargos y no habrá dimisiones mientras sigue abierto este nuevo proceso de negociación de las bases, una vez presentado esos recursos de reposición. «Es posible modificar las bases», ha dicho. «No hemos acabado el proceso de negociación», ha insistido, «pero todas las opciones están abiertas».

Lluís Apesteguia ha asegurado que su partido lleva más de un mes explicando al PSIB que está en contra de las convocatorias del IB-Salut porque tres de ellas no cumplen la ley y el catalán debe exigirse, aunque sea con una moratoria de dos años. «Necesitamos que los sanitarios acrediten el conocimiento de catalán para garantizar los derechos lingüísticos de los pacientes», ha dicho. Ha añadido que los dos años de exención dan margen para que no peligre ningún puesto y además la modificación da garantías jurídicas al propio proceso de estabilización, que de otra manera, corre peligro en los tribunales. «Hemos llamado a la responsabilidad dl PSIB, pero a día de hoy no hemos conseguido que recapaciten. Hoy acaba el proceso, pero aún tenemos opciones porque hay recursos de reposición presentados y por eso se puede incluir en el proceso», ha dicho. «Pedimos al PSIB que recapacite», ha insistido. La decisión de Més llega después de una reunión extraordinaria de la ejecutiva tras las discrepancias surgidas estos días en torno al decreto del catalán en el plan de estabilización del personal sanitario.