El vicepresidente y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, ha asegurado que el Govern ha detectado que grandes superficies han subido precios y lo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). En el turno de preguntas de control al Govern en el pleno, la diputada popular Núria Riera ha asegurado que el principal problema de la ciudadanía es llegar a fin de mes y ha pedido al Govern medidas que puedan ayudar como bajar el IVA a todos los alimentos. Yllanes ha respondido que se han aplicado medidas como el tope de precio del gas y que el transporte urbano e interurbano es gratuito todo el año en Baleares.

Además el Govern «vigila que esta bajada tenga repercusión en los productos, monitorizando los precios» de los alimentos básicos, lo que ha permitido detectar incumplimientos en grandes superficies «que no solo no han bajado los precios, sino que los han subido», algo que han puesto en conocimiento de la CNMC «para que se adopten medidas urgentes». Ha señalado que el control se hace para que las empresas «no se aprovechen» de la situación. Riera ha reprochado al Govern que aplaudiendo las medidas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, están perdiendo la oportunidad de ayudar a las familias y ha pedido que le lleven a los mercados «para que vea que de propaganda y titulares no se come hasta final de mes».

Yllanes ha respondido que «los beneficios de las grandes empresas aumentan de forma exponencial», lo que implica que «no se está poniendo en tono donde es importante», pero ha destacado que la inflación en España es la menor, que según el FMI España liderará la recuperación en la zona europea y que se están adoptando medidas como la subida del salario mínimo interprofesional que es «una medida de ayuda a las familias».