La portavoz parlamentaria del PSIB, Pilar Costa, ha anunciado que votarán en contra de dos puntos de la Proposición No de Ley sobre vivienda que defenderá Unidas Podemos en el pleno del Parlament de este martes, concretamente sobre modificar la ley de grandes tenedores y prohibir la compraventa de vivienda a no residentes.

En rueda de prensa, Costa ha declarado que están «en conversaciones» con Podemos para alcanzar un acuerdo sobre la PNL, si bien en estos dos puntos ve difícil llegar a un consenso al estar pendiente un «acuerdo estatal» al respecto. En concreto, sobre la prohibición de compraventa de vivienda a no residentes, la socialista ha considerado que «sería engañar a los ciudadanos» dar a entender que el Govern hará una normativa sobre esta materia cuando «en estos momentos aún no es posible».

La portavoz ha detallado que la PNL habla específicamente de modificar una ley autonómica, por lo que, para saber si se puede «hacer o no» lo primero que deben hacer es ver si encaja con la ley de vivienda del estado, y ha recordado que el documento consta de 15 puntos, y que «en la mayoría» llegarán a un acuerdo.

Por otro lado, preguntada sobre la PNL de Més per Mallorca que se debatirá también este martes y que aborda el establecimiento de un nuevo Estatut d'Autonomia, ha revelado que votarán en contra no porque el partido piense que no se puede modificar, «sino por el sentido de lo que recoge la propuesta».

«El PSIB defiende modificaciones que puedan suponer reforzar derechos en nuestro Estatut, pero este es otro debate, porque lo que recoge la PNL es sobre el régimen especial», un tema sobre el que Costa ha destacado que «se ha hecho un gran avance», ya que en los presupuestos «ya ha sido una realidad incluso en la parte fiscal». Al respecto, ha matizado que cualquier propuesta ya es para la siguiente legislatura y que se necesita un amplio consenso para modificar el Estatut.

Sobre el pleno del Parlament, también ha declarado que «previsiblemente» convalidarán el decreto ley que establece medidas de bioseguridad para evitar la entrada de serpientes, en Balears, y ha añadido que «es un problema que se había extendido en Ibiza y en Formentera y que, también, está llegando a Mallorca».

En otro orden de cosas, Costa ha recordado que esta semana se empezarán a pagar las ayudas a las personas demandantes de empleo, con un pago único de 300 euros a las personas que cobren una prestación contributiva y de 600 euros a quienes estén cobrando un subsidio por desempleo, una medida que «llegará a 105.000 desempleados».

Estas medidas forma parte del «escudo social» del Govern, que recoge 25 iniciativas por un valor de 200 millones de euros, entre estas medidas, el PSIB también ha subrayado mediante un comunicado que la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha firmado este lunes el aval hipotecario del 20 por ciento con diversas entidades para «facilitar la compra de una vivienda».

Asimismo, Costa ha hablado sobre la puesta en marcha del nuevo convenio de hostelería, que «subirá el sueldo a los trabajadores del sector un 8,5 por ciento», lo que se traduce en que un empleado que gana de media 1.500 euros, ganará 130 euros más cada mes, según ha explicado la portavoz, matizando que esta medida afectará a más de 160.000 personas en Balears.