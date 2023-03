La Audiencia Nacional ha enviado a prisión este viernes a Rachid, el yihadista detenido en Campos este mismo jueves. Está acusado de un delito de amenaza terrorista y adoctrinamiento. Al parecer, el sospechoso fue detectado porque empezó a escribir comentarios muy subidos de tono en redes sociales y ese extremismo llegó a oídos de la Policía Nacional, cuyo grupo especial lo sometió a un discreto seguimiento. Hace semanas que el sospechoso, que nació en Melilla pero es de origen marroquí, estaba controlado por las fuerzas de seguridad.

También se está investigando si aquí tenía algún tipo de infraestructura o ayuda, pero todos los datos recabados hasta el momento descartan esta posibilidad. De hecho, el sospechoso, que tiene unos 50 años de edad, llegó solo a Mallorca y el mismo día pidió desesperadamente trabajo en una empresa de construcción, lo que indica que no tenía a nadie que lo cogiera en su casa.

👮👮‍♀ Detenido en #Mallorca un presunto yihadista por delitos de #amenazas y auto adoctrinamiento



👉 Gestionaba varios perfiles en redes sociales 💻 desde los que realizaba las amenazas y compartía material pro #Daesh



❌Ya está en prisión pic.twitter.com/Yq788XrJvD — Policía Nacional (@policia) March 10, 2023

De 52 años y nacionalidad española

Se trata de un ciudadano de nacionalidad española de 52 años, según añaden a Europa Press fuentes policiales. Al ser detenido, fue registrado un garaje en Campos, ya que no tenía un domicilio fijo en España. Se le ha intervenido documentación de interés para la investigación, un dispositivo electrónico y un arma blanca que, según los investigadores, siempre portaba consigo. A principios de año viajó a Egipto, donde fue detenido por las autoridades de dicho país cuando intentaba desplazarse a Sudán, siendo en ese momento expulsado a territorio español.

No obstante, la investigación comenzó en septiembre del pasado año cuando se detectó un perfil en redes sociales desde el que se realizaban publicaciones pro-yihadistas. El ahora detenido gestionaba distintos perfiles en los que contaba con cientos de seguidores, y difundía continuos discursos amenazantes contra cualquier tipo de autoridad, principalmente funcionarios policiales y militares, «erigiéndose asimismo como yihadista, muyahidin y sicario de Ala». Esta persona de nacionalidad española, con unas creencias radicales de corte yihadista, carecía de domicilio estable en España habiendo sido detectado en los últimos años en distintas provincias españolas y gestionando los perfiles delictivos en redes sociales desde su dispositivo móvil. La operación ha sido desarrollada conjuntamente por la Comisaría General de Información (CGI) y las Brigadas Provinciales de Información de Palma de Mallorca y San Sebastián, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que este viernes ha decretado su ingreso en prisión incomunicada.

La propia alcaldesa de Campos mantuvo a primera hora de la tarde de este jueves una improvisada entrevista con los mandos policiales del Cuerpo Nacional de Policía quienes le aseguraron que podía estar tranquila porque la situación estaba bajo control y que no existía peligro alguno para los residentes del municipio. «La operación está bajo secreto de sumario y no se puede decir nada, pero el susto que nos hemos llevado es muy grande. No queremos ser portada de televisiones y periódicos por estos motivos», concluye.