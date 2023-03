La vivienda será uno de los temas que más sonarán los próximos meses. Y Podemos ha tomado buena cuenta de ello. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha anunciado este sábado que presionarán al Partido Socialista para que la nueva Ley de Vivienda estatal que están negociando ambas formaciones limite la compra de viviendas a los no residentes en Baleares y Canarias. Belarra ha asegurado que «las Islas no son un resort de lujo y es absurdo que la gente que no vive en Baleares o Canarias acapare viviendas y haga subir el precio de los alquileres».

En este sentido, Belarra ha apuntado en un vídeo difundido a través de las redes sociales que «no pararemos de luchar contra la emergencia habitacional y por ello presionaremos dentro del Gobierno para que las comunidades puedan legislar y se limite la venta a no residentes, lo que provoca que los ciudadanos de Baleares o Canarias no encuentren alquileres que no sean abusivos y que se ponga un impuesto a la vivienda vacía», ha afirmado la ministra. Nuestra Secretaria General @ionebelarra tiene un mensaje importante para la gente de Baleares y Canarias.

Vamos a presionar desde el Gobierno central para habilitar a las islas para que puedan legislar la restricción de compra de viviendas a no residentes.pic.twitter.com/Kx0sL1zyYF — Antònia Jover (@Antonia_Jover_) March 11, 2023 Por su parte, Antònia Jover, secretaria general y candidata de Podemos en Baleares, ha señalado que «el mercado de la vivienda de Baleares ya no obedece a los intereses de la ciudadanía que reside aquí, y cada vez se hace más difícil encontrar un techo digno que puedan pagar nuestras familias. La vivienda de lujo encarece todo el mercado». Además, ha dicho que «hay que provocar que bajen los precios y que se incorporen al mercado muchas más viviendas sociales. Por eso queremos: restricción de compra a no residentes; impuesto a autonómico a las viviendas vacías; la creación de una inmobiliaria pública; y que se considere tener cinco viviendas para ser un gran tenedor». Jover ha finalizado señalando que «con 70.000 viviendas vacías en las islas, la construcción es la última opción. Somos un territorio frágil y limitado a proteger. Pedimos a nuestro socio de Gobierno que nos ayude a empujar en esta dirección para resolver cuanto antes la mayor preocupación de la gente de Baleares».