–Mira, era muy fácil demostrarme que eres guardia civil, una nómina tuya era más que suficiente y no lo hiciste...

Una mujer fue detenida el pasado lunes en Palma por hacerse pasar por guardia civil tras conocer a un amante a través de Tinder. La arrestada se ponía el uniforme de su pareja, que es agente en Mallorca, para engatusar a la víctima. El hombre, de 33 años, conoció a la mujer, de 31, en la conocida aplicación de citas a principios de 2023. Hablaron durante varios días y quedaron. En la primera cita ella le dijo que era sargento de la Guardia Civil y que investigaba crímenes. Él trabaja como músico.

Hijas

La ahora detenida le contó que tiene a dos sobrinas a su cargo y que convive con su hermano, que es guardia civil. Los investigadores del Equipo de Mujer-Menor de la Benemérita descubrieron que en realidad las dos niñas eran sus hijas y que su supuesto hermano era su pareja, un agente de Mallorca.

La mujer envió a la víctima fotografías con el uniforme de la Guardia Civil. El hombre, algunas veces, la recogió y acompañó a su casa vestida con el traje. En una ocasión le acompañó a una tienda de música con el uniforme. La investigada llegó a instalarse en casa del denunciante con sus dos hijas hasta que el hombre descubrió la mentira. No le cuadraba nada. Ninguno de sus amigos guardias civiles la conocía y las historias que contaba de su trabajo no eran creíbles.

La víctima empezó a sospechar que la mujer a la que había conocido el pasado enero en Tinder no era guardia civil, que el hombre con el que decía que vivía no era su hermano, sino su pareja y que las niñas no eran sus sobrinas, sino sus hijas. Y se lo hizo saber. Ella le dijo que le había enseñado su Tarjeta de Identidad Profesional y que la había visto uniformada. Además, le repitió en diversas ocasiones que viene de una familia rica y que no tiene necesidad de que nadie la mantenga.

El denunciante la bloqueó en su móvil y en redes sociales y la mujer se presentó en su lugar de trabajo preguntando por él. Estaba muy alterada, según se recoge en la denuncia, y decía que le había robado unos pendientes y otros enseres. El músico tiene miedo de encontrársela y sufre ansiedad. A partir de entonces ella le empezó a enviar emails tratándole de usted y reclamándole unos pendientes de oro blanco y diamantes y una blusa de color verde. Su favorita. El denunciante nunca había visto esas joyas.

Pareja

El Equipo de Mujer-Menor de la Guardia Civil entrevistó a la pareja de la arrestada el pasado lunes y el agente confirmó que su relación es muy complicada y que tienen una hija en común. El hombre estaba al corriente de que mantuvo una relación con el músico y que ella le manifestó que era policía y que las niñas eran de su hermano. Su pareja le había pedido alguna vez su uniforme para grabar vídeos de TikTok y él siempre le ha dicho que no se lo dejaba.

La mujer contó al músico que había presentado denuncias de malos tratos contra su expareja y que le habían retirado el arma. Según le dijo discutían continuamente y le había escrito versos del Corán en su taquilla. El denunciante se creyó esa historia.

El perjudicado empezó a grabar con su móvil algunas conversaciones que mantenían. No sabía cómo acabar con la relación ni cómo pedirle que volviera a su casa. Cuando vio que todo era mentira empezó a temer que le denunciara por cualquier motivo. Una de las últimas discusiones que tuvieron en persona quedó registrada en su teléfono.

–Tú no eres guardia. Pienso que vives con tu pareja y me da que no son tus sobrinas y que me mientes. He atado cabos y no me cuadra.

La mujer, según el denunciante, siempre estaba muy agitada. Decía que por su culpa, al final, la iban a expulsar de la Guardia Civil y terminaría trabajando en Carrefour de seguridad.