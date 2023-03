Condenado en Palma por la falsa venta de un bulldog francés a través de internet

Un juzgado de Palma condenó ayer a seis meses de prisión a un hombre que estafó a una mujer 1.365 euros con una falsa venta de un bulldog francés a través de una conocida página de Internet en septiembre de 2021. El acusado, español que reside en Barcelona, reconoció los hechos ante la jueza a través de videoconferencia y aceptó la pena impuesta, a la que se llegó tras el acuerdo alcanzado por su abogada, Xisca Alorda, con el fiscal antes de iniciarse la vista.

Los hechos enjuiciados este miércoles se remontan a hace ahora a hace un año y medio. El procesado, junto a una persona que no pudo ser identificada, publicó en una famosa web de internet un anuncio para vender un perro de raza bulldog francés. La perjudicada, que reside en la Isla, concertó con el procesado la compra del can por 300 euros. El animal iba a ser enviado desde Barcelona. A dicha cantidad le sumó 65 de los gastos de envío y un seguro de responsabilidad civil por el perro que ascendía a 1.000 euros y que sería devuelta en el momento de la entrega.

La perjudicada hizo una transferencia de 1.365 euros desde la cuenta bancaria de su pareja a la del imputado. Tras recibir el pago, el hombre no volvió a contestar a la compradora, que denunció los hechos ante la Guardia Civil. El imputado no ingresará en prisión al quedar la pena suspendida durante el plazo de dos años, en los que no podrá volver a cometer ningún delito más y tendrá que devolver los 1.365 euros a la víctima de la estafa.