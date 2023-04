El PP, grupo mayoritario de la oposición y al que le corresponde la mayor cuota de preguntas por su número de escaños, tenía –un días después de la disolución del Parlament– hasta 140 pendientes de responder por escrito. No tendrá respuesta. Tampoco de las pendientes de respuesta oral. Esas iniciativas, como el resto que se estaban tramitando, decaen (esa es la expresión que se utiliza) con la convocatoria de elecciones. Igual que han decaído la preguntas del PP, y las de el resto de grupos, lo mismo sucede con las iniciativas de otro tipo. Por ejemplo, una solicitud de reprobación que presentó Más a los representantes de Balears en el Congreso que votaron en contra de que la futura ley estatal de vivienda permitiera fijar topes a las comunidades autónomas.

Lo que no queda pendiente de aprobar es ninguna ley remitida desde el Govern. Conforme se iban acercando las elecciones, el Ejecutivo dio prioridad a una serie de leyes. Sólo en los últimos pleno se aprobaron cuatro. Unidas Podemos, por su cuenta, anunció la presentación de una Ley del Paisaje, sabiendo que no quedaba tiempo material para aprobarla. Si, en la próxima legislatura –que será la undécima desde 1983– tiene representación y quiere que se discuta,

Comisiones parlamentarias

Según las la estadística facilitada desde el Parlament –donde seguirá funcionando su Diputación Permanente hasta después de las elecciones– en esta legislatura se han aprobado 971 expedientes de todo tipo, se han rechazado 213, no admitidos 32 y decaídos, 38. Algunos de los asuntos que quedaran sin respuesta se arrastran desde los primeros meses de la legislatura. Por ejemplo, como ha habido tantos cambios de portavoz, todos los que se habían presentado si luego no los asumió otro representantes del partido.

Solo para ser debatidos en algún próximo pleno (ya no se celebrará ninguno) estaban pendientes de incluir o de responder 44 iniciativas. Algunas que ya parecen de otra época, por ejemplo una que presentó Ciudadanos proponiendo crear una comisión no permanente de investigación sobre la estrategia de vacunación contra la COVID-19. Nunca se llegó a ver en la Comisión de Asuntos Institucionales (que con 43, es el que más asuntos pendientes acumula) una iniciativa de Més per Mallorca instando a un tribunal de Londres a tomar medidas por la situación del rey emérito.

De las 12 comisiones parlamentarias, sólo 4 han acabado a cero, sin ninguna cuestión pendiente: la de Reglamento, la del Estatuto del Diputado, la de Peticiones y la de Asuntos Europeos.

Sólo las leyes de incoativa legislatura popular –como la que se aprobó a iniciativa del GOB en el último pleno– no decaen si estuvieran tramitándose al cierre. Eso no afecta a las presentadas por otras instituciones. El próximo Consell de Mallorca tendrá que presentar la Llei de la Serra.