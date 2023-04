El PP mantendrá la ecotasa y buscará que los residentes queden excluidos

El PP mantendrá la ecotasa, pero buscará fórmulas para que los residentes no tengan que pagarla. Es una de las propuestas que incluyen los ‘populares’ en el programa electoral con el que se presentan a las elecciones del 28 de mayo. El contenido definitivo del programa se presentará este sábado en un acto en Palma, que además será la presentación extraoficial de precampaña de la candidata, Marga Prohens.

Es la primera vez que el programa del PP confirma que mantendrá la ecotasa, si bien lo hará con modulaciones con respecto a la realidad actual. Habrá modulaciones en temporada baja y, sobre todo, su destino será muy diferente al que ha aprobado el pacte todos estos años:servirá para la mejora de las zonas turísticas y para políticas de sostenibilidad ambiental, los dos fines para los que nació este impuesto inicialmente.

Limitaciones turísticas

El PP defiende que no se puede crecer sin límite. En este contexto de saturación de los últimos años, los ‘populares’ apuestan en su programa por derogar la moratoria vigente y mantener el límite actual de plazas. Proponen que sean los consells quienes decidan este techo y, en caso de que alguno de ellos apueste por un decrecimiento, el programa precisa que debe estar claramente justificado con informes técnicos muy precisos que lo avalen. No defiende el decrecimiento de plazas per se, sino que todas las que se den de baja o se intercambien pasarán a la bolsa.

El PP propone recuperar la disposición de la ‘Ley Delgado’ que permitió la ampliación de hoteles a cambio de una mejora de su categoría y quiere que esta medida se extienda a toda la cadena de valor turística, es decir, también a la oferta complementaria. Con respecto al alquiler turístico, el PP apuesta por aflorar las plazas que ahora mismo están activas legalmente, pero en un limbo jurídico y quiere que sean los ayuntamientos quienes establezcan la zonificación. También apuesta por el cambio de usos de los hoteles, pero no solo a VPO.