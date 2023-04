En el acumulado entre 2017 y 2021, Balears tenía 20.512 alumnos universitarios (que habían superado la selectividad), de los que 8.246 cursaban estudios superiores en la UIB. Son datos del estudio 'Necessitats socioeconòmiques d’implantacions de noves titulacions a la Universitat de les Illes Balears. Una proposta estratègica', elaborado por el Consell Econòmic i Social (CES) para el Consell Social de la UIB.

Según el informe, de los 8.641 alumnos de las Islas que no siguieron estudios en la UIB en ese período, 5.782 trasladaron su matrícula a otras universidades. Los motivos para no cursar sus estudios en la UIB fueron variados. El principal fue que la UIB no ofrecía los grados pretendidos, con 2.444. Le siguió el deseo de estudiar fuera, con 1.511, y el no haber sido admitido en la UIB, con 341. La calidad académica en otros centros fue el motivo para 175 estudiantes. Y los motivos familiares (contar con familia en la localidad de la universidad de destino o seguir la tradición familiar) tuvieron el mayor peso para 125 alumnos. Cabe apuntar que 1.060 estudiantes, en su momento, no quisieron responder a este planteamiento.



Los ámbitos de estudio de los alumnos de Balears en otras universidades fueron igualmente variados. El primero de ellos fue el de ingenierías, con 353, al que siguieron: ciencias sociales, 235; ciencias de la salud, 231; artes, 188; deportes, 179; arquitectura y construcción, 168; lenguas, 146; y ciencias de la vida, 135. Así, de las ingenierías, como principal ámbito de estudio de los universitarios que estudiaron fuera, las más solicitadas fueron, de mayor a menor: tecnología, mecánica, aeroespacial, diseño, química, naval y eléctrica.

En el año concreto de 2021, el 52,9 % de los universitarios de Baleares cursaban sus estudios en las Islas, siendo la cuarta comunidad con menor porcentaje de alumnos de estudios superiores en su territorio de origen, por delante de Extremadura, Castilla-La Mancha y La Rioja. Por delante de Baleares estaba Navarra, con un 60,2 %. Cabe apuntar que, lógicamente, Cataluña y Madrid son las primeras comunidades en este ranking, con más de un 90 % de universitarios que estudian en su territorio de origen.

Del 52,9 % de Baleares, el 14 % de estudiantes correspondió a Pitiusas y el 13,6 %, a Menorca.

De los alumnos universitarios de Baleares que estudian fuera, el 78 % lo hace en una universidad pública y el 22 % restante, en centros privados.

En base a estos y otros datos, el informe del CES propone, tal como ya informó este periódico, que la oferta de la UIB se amplíe con grados en Tecnologías Industriales, Arquitectura, Biotecnología, Ciencias Ambientales y diversas ingenierías relacionadas con las energías renovables y la sostenibilidad.

Asimimo, el estudio propone más oferta de másters: Tecnología Electrónica y Fotónica, Ciencias del Mar, Gestión de Ecosistemas, Gestión de Residuos, Gestión de Agua Potable, Gestión Pública y Dirección, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Curas y Asistencia Geriátrica, y Formación Jurídico-Ambiental.