El PSIB-PSOE se ha comprometido a transferir la gestión de las costas a los ayuntamientos y consells insulares de Baleares la próxima legislatura, si continúa gobernando tras las elecciones del 28M. Según ha informado el PSIB-PSOE en una nota de prensa, la secretaria general del Partido y candidata a revalidar la presidencia del Govern, Francina Armengol, ha anunciado este domingo que la próxima legislatura transferirá a los ayuntamientos y consells insulares de Baleares la gestión de las costas, que incluirá las autorizaciones de chiringuitos, hamacas y servicios de temporada en las playas del Archipiélago.

Respecto de esto, Armengol ha recordado que los socialistas siempre han defendido que las competencias se gestionan mejor desde la proximidad, motivo por el que ha anunciado esta transferencia. Hay que recordar que desde el 1 de julio, Baleares gestionarán las competencias de costas, la transferencia del Estado más importante desde Sanidad y Educación, que obligará las instituciones a colaborar entre ellas para gestionar desde la eficiencia y la proximidad de cada municipio. «No queremos hacer perder oportunidad a empresarios y trabajadores que viven de esto, por eso descentralizaremos las competencias con los ayuntamientos y los consells para hacer la tarea que durante tanto de tiempo hemos reclamado al Gobierno de España», ha explicado Armengol.

El día antes de la celebración del 1 de mayo, Armengol también ha querido destacar el liderazgo económico de Baleares. «Veníamos de caer un 21% del PIB y ahora tenemos 110.000 personas más trabajando desde que el PSIB-PSOE gobierna», ha dicho la socialista, recordando que también se han incrementado los salarios. «Los socialistas gestionamos mejor, también la economía», ha resaltado la candidata al Govern, insistiendo también en la mejora no solo de los salarios, sino también de las condiciones laborales. Así, ha recordado que el PSIB-PSOE es la formación que «ha hecho posible ser los primeros del Estado» al regular las cargas de trabajo de las camareras de piso y que la experiencia se utilizará para mejorar las condiciones de trabajo de otros sectores, como la construcción o el sector servicios, con el futuro centro de innovación aplicada a la ergonomía.

Candidatura socialista en Alcùdia

Armengol ha querido mostrar todo el apoyo a la candidatura socialista en el Ajuntament de Alcùdia, que encabeza quien ya ha sido alcaldesa los tres primeros años de esta legislatura, Bàrbara Rebassa. De la candidata a revalidar la alcaldía, Armengol ha dicho que es «una mujer que ha transformado el municipio y que ha reactivado el liderazgo de Alcúdia en ámbitos como el turismo o la sostenibilidad» y ha pedido el apoyo de la ciudadanía «para que sea alcaldesa los cuatro años». La socialista, en este sentido, se ha mostrado convencida que Rebassa revalidará la alcaldía del municipio, porque «Alcúdia es tierra de grandes socialistas transformadores».

En ese momento, Armengol ha tenido palabras de recuerdo para Toni Alemany, «un referente» para ella a quien ha asegurado «recordar cada día» y Toni Bibiloni. «Los dos Tonis iniciaron la transformación de este municipio el 1988 y nos marcaron el camino a seguir para los que ahora tenemos responsabilidades de gobierno», ha destacado. La secretaria general del PSIB-PSOE también ha recordado algunos de los principales hitos logrados estos cuatro años con el equipo de gobierno liderado por Rebassa y con el apoyo del Govern. Así, ha resaltado la reforma de la muralla y del albergue de La Victoria y la compra de Pol·lèntia, todo con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), pero también el nuevo CEIP de Alcúdia, las reformas de los IES de Alcúdia y del Puerto, la ampliación del Parque Natural de s'Albufera y el compromiso para acabar los trabajos de descontaminación de la central de Alcanada y el futuro museo de Pol·lèntia.

Por su parte, Rebassa se ha mostrado segura que a partir del 28 de mayo, Alcúdia continuará teniendo un gobierno progresista y liderado por ella y su equipo, del que ha dicho que «es el mejor equipo posible para hacerlo posible». «Una persona a solas no va en ninguna parte; si una persona quiere liderar un proyecto necesita un buen equipo y un grupo de gente que la acompañe y es por eso que me siente muy orgullosa hoy de poder presentaros esta candidatura», ha dicho Rebassa. La candidata socialista a la alcaldía de Alcúdia, finalmente, ha expresado que se presenta de nuevo a las elecciones «con todas las ganas y toda la ilusión para seguir haciendo auténticas políticas socialistas con el sello de la igualdad y la justicia social». «No hay orgullo más inmenso que ser alcaldesa de la ciudad en la que has nacido, y yo quiero volverlo a ser porque quiero seguir aportando mi granito de arena para mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas», ha concluido Rebassa.