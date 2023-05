El Govern exige a Ryanair que permita que sus pasajeros puedan embarcar ensaimadas en sus vuelos, tras mantener durante esta semana contactos. El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, al respecto, ha realizado a lo largo de los últimos días contactos con el objetivo de que este producto no sea considerado un bulto extra en los vuelos de la aerolínea.

Para concretar esta decisión, Negueruela ha convocado a los responsables de la compañía irlandesa a una reunión urgente a la que asistirá también Pep Magraner, gerente de la Asociación de Pasteleros de Baleares. Desde el Govern apuntan que esta estrategia tiene como objetivo «defender el producto local y evitar cualquier tipo de discriminación en las aerolíneas».

El resto de aerolíneas que operan con Baleares no ponen ningún tipo de problema a la hora de embarcar las ensaimadas, ya no lo catalogan como pasaje extra. Ryanair se ha visto salpicada por la polémica en esta ocasión al no permitir acceder a bordo del avión unas ensaimadas, salvo que se pagarán como equipaje extra. Sin embargo, la decisión final siempre depende de la actitud del personal de la compañía que realiza el control de las tarjetas de embarque.