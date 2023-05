El Govern y la Universitat de les Illes Balears (UIB) han llegado a un acuerdo para la financiación plurianual de la institución académica durante el período 2023-26 por un importe total de 355 millones de euros. El presupuesto de este año asciende a 102 millones de euros.

La financiación plurianual era una vieja reivindicación de la UIB para una planificación económica estable, con prioridad para cubrir el 100 % de los gastos de personal y sin necesidad de negociar los presupuestos universitarios año tras año, siempre a partir del mes de julio, «con prisas y tensiones», en palabras del rector, Jaume Carot.

Este acuerdo ha sido aprobado por la UIB en la mañana de este jueves y será ratificado mañana por el Consell de Govern.

El rector Carot expresó su satisfacción y agradecimiento al Govern por «este día histórico. En 45 años de existencia de la Universitat, es la primera vez que contamos con un marco estable de financiación, cubriendo el 100 % de los gastos de personal, con sus incrementos salariales, y las inversiones específicas de mantenimiento de instalaciones e infraestructuras. Al mismo tiempo, con una financiación al margen, se garantiza disponibilidad presupuestaria para nuevas titulaciones o necesidades puntuales. El acuerdo supone también dar estabilidad a la plantilla docente, con menos profesores asociados y más a tiempo completo. Podemos decir que la UIB nunca habrá estado tan bien como ahora».

Carot recordó que «las matriculaciones no cubren ni el 10 % del presupuesto de la Universitat, mientras que el acuerdo establece también un contrato programa de financiación por objetivos. Estos objetivos serán fijados por diez indicadores que se referirán a docencia, internacionalización, investigación y transferencia del conocimiento. Concretamente, se valorarán factores como publicaciones internacionales, número de tesis doctorales, programas internacionales para estudiantes, patentes y empresas spin off surgidas de la investigación propia, y fondos obtenidos de convocatorias competitivas. En caso de no conseguirse alguno de estos objetivos, se descontará de la financiación inicialmente fijada».

El rector recordó que la Ley de Ordenación del Sistema Universitario establece que, en 2030, el 1 % del PIB español debe dedicarse a las universidades».