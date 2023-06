Explosión de 'hipotecas bomba' en Balears. Esto es lo que se está produciendo este año en las Islas y está poniendo en aprietos a muchas familias, que hace 10 años suscribieron préstamos hipotecarios a tipo variable con un diferencial muy elevado. Pau A. Monserrat, miembro del CES, profesor de la UIB y economista de FuturFinances.com, explica que «el término 'hipotecas bomba' es una forma gráfica de señalar los préstamos hipotecarios contratados hace una década, cuando los bancos vendían muy caro su dinero. Los diferenciales respecto al Euribor superaban el 2 %, en algunos casos por encima del 3 % y más altos aún».

Monserrat aclara que, «en un mercado normal, los diferenciales para clientes con una solvencia mínimamente sólida no suelen superar el 1 %. Así, tomando la media histórica del Euribor a 12 meses (principal referencia de las hipotecas en España) desde enero del año 2000 a la actualidad obtendríamos un interés hipotecario base medio del 1,722 %. Si eliminamos los valores negativos, bajo la hipótesis de que es un escenario que no se repetirá en el futuro, la media subiría al 2,425 %.

Los hipotecados en momentos de calma hipotecario, por tanto, pagan de media aproximadamente entre un 2,7 % y un 3,4 %, según el valor histórico que prefiramos tomar. Las 'hipotecas bomba', en cambio, pueden acabar costando de media entre un 4,7 % y un 5,4 %».

En este punto, advierte que «si nos encontramos en un momento de 'guerra hipotecaria', como el actual -con un Euribor que ya está a punto de tocar el 4 % en valores diarios-, la factura de las 'hipotecas bomba' se eleva enormemente y hace estallar la economía de muchas familias. Por ejemplo, un hipotecado que contrató su hipoteca en 2013 con revisiones anuales basadas en el Euribor de mayo de cada año, a un interés nominal variable de Euribor +3 % y 30 años de plazo, experimentaría un aumento de su cuota de los 896 euros pagados el primer año; pasando por el mínimo de 806 euros del periodo 2021, a nada más y nada menos que los 1.165 euros que deberá pagar a partir de junio de 2023». Se trata de 269 euros más al mes, que al año se traducen en 3.228 euros de media.

«Explosión financiera para las familias»

El citado economista, que lleva más de 25 años analizando el mercado hipotecario, recuerda que «hace ya cerca de una década que alerté del peligro explosivo de las 'hipotecas bomba' contratadas en 2013 y 2014 en nuestro país». En su opinión, si las entidades financieras hubiesen dado un «buen asesoramiento a sus clientes», ahora éstos no estarían padeciendo la citada «explosión financiera». Por ello, insiste en «la importancia de buscar asesoramiento de un profesional hipotecario independiente antes de firmar cualquier contrato hipotecario. Los bancos pueden hacernos creer que su asesoramiento es gratuito, pero la realidad es que no puedes dejar tu futuro patrimonial en manos de un vendedor. La gente se ha creído que no hacía falta pagar por recibir asesoramiento, dado que el banco se lo ofrecía 'gratis'. Si uno sumara todos los gastos, comisiones y costes ocultos financieros pagados a la banca para 'ahorrar' en asesoramiento profesional, correría a buscar el auxilio de los verdaderos conocedores del mercado. Y cada vez habría menos contratación de productos bancarios bomba, sean hipotecas, productos de inversión tóxicos, etc.».