La empresa norteamericana Uber ha anunciado que a partir de este jueves, 8 de junio, a las nueve de la mañana, «los mallorquines y visitantes tendrán a su disposición los servicios de Taxi, Uber Comfort, el servicio VTC premium con vehículos más amplios, y Uber Van, para grupos de hasta seis personas». Además, han informado que también estará activo en unos días el servicio de Comfort Reserve, «que permite realizar reservas con hasta 90 días de antelación».

Con este lanzamiento, Uber afirma que sigue apostando por la colaboración con el sector del taxi. La plataforma incorporó este servicio por primera vez en 2019 en Madrid, seguido de Málaga, Barcelona y Valencia en 2021, lo que convierte a Mallorca en la cuarta localidad española en contar con taxi en la app de Uber. En España, un total de 4.000 taxis trabajan ya con Uber, 3.000 de ellos en Madrid, ciudad en la que perciben el doble de ingresos frente a aquellos que solo prestan servicios de mano alzada.

Menorca, sin reglamento

En el caso de Menorca, la ampliación de las licencias de VTC de vehículos con conductor ha quedado paralizada por segundo año consecutivo por la no aprobación del reglamento insular que debe regirlas. El equipo de gobierno en funciones del Consell había previsto que este mismo verano se contara con este servicio de refuerzo, pero finalmente no será así.

La plataforma afirma que los taxistas de Mallorca que se den de alta para trabajar con la app disfrutarán de una comisión de servicio hasta el 31 de agosto de 2023, 300 euros por cada recomendación y 150 euros al completar los primeros 25 trayectos. Asimismo, durante las primeras cuatro semanas, los conductores recibirán 300 euros por semana si completan 50 viajes cada una de ellas. Uber ha asegurado que su objetivo es dar respuesta al gran crecimiento de demanda de movilidad que está viviendo Mallorca en los últimos años y que se hace notar especialmente durante los meses de verano.

Para justificarlo, la empresa ha hecho un análisis sobre la coyuntura turística y ha explicado que, según la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística, en el primer trimestre de este año ya se ha incrementado la llegada de turistas internacionales en un 41,2 %, siendo la mayoría de los turistas alemanes (55,5%) y británicos (13,5%). Además, datos de Uber indican que más de 135.000 usuarios intentaron hacer uso de la aplicación durante su estancia en Mallorca en 2022.

Expansión

Los usuarios de Uber podrán hacer uso de los servicios de VTC y taxi en los municipios de Palma, Calviá, Andratx y Llucmajor en esta primera fase del lanzamiento. La compañía monitorizará la operativa para valorar la posible expansión a otros municipios de la isla. Felipe Fernández Aramburu, director general de España y Portugal ha asegurado que «con este lanzamiento, continuamos apostando por España y por el sector del taxi. Queremos trabajar de la mano de los taxistas mallorquines, del sector turístico local y de las administraciones públicas para mejorar la movilidad en Mallorca».

Por su parte, Javier Vic, presidente de la Asociación Hotelera de Palma (ASHPAMA), puesto al corriente de la llegada de Uber, ha afirmado que «todos los pronósticos indican que esta temporada de verano tendrá un comportamiento excelente con gran demanda de nuestros principales mercados emisores y otros emergentes como el norteamericano. Disponer de un nuevo sistema de movilidad que pueda dar servicio a los visitantes es, sin duda, clave para afianzar la imagen de Mallorca como destino turístico. Cualquier refuerzo a la red de transportes actual que facilite la estancia de los turistas y mejore la calidad de vida de los locales, será bienvenida».

OK Mobility, partner estratégico de movilidad de Uber

Este lanzamiento de Uber coincide con un acuerdo estratégico con OK Mobility a través del cual ambas compañías colaborarán para ofrecer a los usuarios mayores alternativas de movilidad durante su estancia en Mallorca. Con esta integración, las dos empresas ofrecerán descuentos especiales a sus respectivos clientes para que estos puedan combinar el alquiler de coche de OK Mobility con la contratación de servicios bajo demanda a través de la app de Uber.

El CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, ha celebrado el acuerdo alcanzado asegurando que «desde OK Mobility, y bajo nuestro firme compromiso de facilitar la movilidad de los usuarios por nuestra isla, estamos encantados de sumar esfuerzos junto a Uber para seguir cubriendo los desplazamientos de residentes y turistas; especialmente en momentos de alta demanda, como la temporada de verano que ahora se inicia. Sé que es un servicio que los mallorquines echaban de menos y poder participar en mejorar el bienestar de la sociedad mallorquina me hace muy feliz».