El joven que perdió el carnet de conducir antes de tenerlo

Se preguntarán cómo es posible perder algo que aún no se tiene. La respuesta es más sencilla de lo que parece, pero tiene su aquel. Un joven conductor novel se ha quedado sin su carnet de conducir recién obtenido y que aún no había recibido en casa al ser condenado en un juicio rápido celebrado en Palma por conducción temeraria. El procesado, que reconoció los hechos ante el magistrado en compañía de su abogada, Martina Bauzà, aceptó cuatro meses de prisión y la pérdida de vigencia el permiso de circulación durante ocho meses.

Los hechos que han acabado con el joven sin el carnet tuvieron lugar la madrugada del pasado martes día 23 de mayo. El procesado, español de 22 años, fue interceptado por agentes de la Policía en zona de la calle Industria conduciendo en dirección contraria y a gran velocidad un Peugeot Rifter. En ese momento se inició una persecución y el procesado se saltó varios semáforos en rojo y estuvo cerca de colisionar con los agentes que iban tras él. Tras interceptarlo se le practicó la prueba de alcoholemia y dio positivo, pero sin llegar a delito penal. Pero sí fue imputado por conducción temeraria. Días después se celebró el juicio rápido en un juzgado de Instrucción de Vía Alemania y el joven se declaró culpable ante el magistrado y aceptó la pena impuesta. El conductor novel tendrá que entregar el carnet en dependencias judiciales...si es que ya lo ha recibido.