«El tema lingüístico es una polémica fácil de encender y difícil de apagar. Hay que tener cabeza y aprender de los errores porque las luchas ideológicas no pueden ir en contra de la convivencia en los centros». Así se ha expresado este martes el conseller d'Educació en funciones, Martí March, preguntado sobre si cree que el nuevo gobierno del PP, que necesita el apoyo de Vox, reducirá la presencia del catalán en las aulas, como le pide el partido de extrema derecha.

«Nos preocupa que puedan poner palos a las ruedas en la mejora de la educación, y entrar en el tema del catalán lo sería», ha afirmado el socialista. También ha advertido de que la Ley de Normalización Lingüística, aprobada por el PP en 1986, se puede suprimir, como pide Vox, sin quitarla: «Basta con no aplicarla», ha dicho, porque eliminarla es un proceso más complejo. Sin embargo, cabe decir que el PP dijo durante la campaña electoral que no tiene intención de retirarla. «No todo es el catalán, que no nos despiste. Estemos vigilantes de que no se creen problemas innecesarios y el tema lingüístico hoy no es un problema en los centros», ha apuntado.

«Las lenguas minoritarias necesitan apoyo de la Administración», ha insistido, y ha reivindicado que la escuela «ha salvado el catalán». «Las políticas lingüísticas no pueden poner el foco solamente sobre la escuela, es un error, porque el problema es el uso social, que disminuye», reiterado March.

El conseller en funciones también ha recordado el Tribunal Constitucional considera «razonable» que los diputados del Vox Baleares solamente puedan visitar colegios en «horario no lectivo». El tribunal rechazó el mes pasado el recurso que impuso el partido liderado por Jorge Campos contra la Conselleria d'Educació, que argumentó que si querían acceder a los centros debía de ser cuando los alumnos no tuvieran clase con el fin de «no interferir en el normal funcionamiento de los centros».