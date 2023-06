El grupo municipal de Vox no entrará en el gobierno del Ajuntament de Palma y estará durante esta legislatura en la oposición tras no llegar a un acuerdo con la lista más votada del PP. Así lo ha confirmado Fulgencio Coll en una rueda de prensa convocada de urgencia la mañana de este viernes. El candidato de Vox ha explicado que «no votarán a favor» pero que «se abstendrán para que no siga gobernando la izquierda». «El PP tendrá un gobierno débil porque tiene once regidores gobernando y 18 en la oposición», ha criticado, y es que este escenario les obligará a negociar «medida por medida».

El exgeneral ha asegurado que «no está decepcionado por no entrar en el equipo de gobierno, pero sí sorprendido». El objetivo de Vox Palma, tal y como ha indicado en la rueda de prensa, es «buscar el mejor servicio para la ciudad» y ha puesto en duda que el futuro de las negociaciones pueda modificar el Consistorio «porque si crean un organigrama será difícil de cambiar». Durante estos días ha habido varias conversaciones entre Coll con el candidato popular, Jaime Martínez, y este le ha transmitido su intención de gobernar Cort en minoría, con sus once regidores, sin ceder órganos de poder en el Consistorio y buscando apoyos puntuales. «Cuesta entender la cerrazón de Martínez por gobernar en solitario», ha lamentado Fulgencio. En este sentido, el líder de Vox en Palma ha remarcado que piensa hacer «una oposición constructiva y con sentido común» y ha recordado que se debe «a sus mas de 32.000 votantes». Asimismo, ha afirmado que su objetivo desde la bancada de la oposición será mejorar las condiciones del municipio. Los populares ganaron las elecciones en Palma con 11 concejales, seguidos del PSOE con 8, mientras que Vox obtuvo 6, 3 MES y 1 Unidas Podemos. La mayoría absoluta está en 15 concejales.