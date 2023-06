El acuerdo de gobernabilidad en Valencia entre el PP y Vox sigue causado problemas, incluso en las mismas filas de los 'populares'. Es el caso de Isabel Llinàs, exdirectora del IBDona y exdiputada del PP balear, que ha cargado duramente a través de su cuenta personal de Twitter contra el acuerdo de los 'populares' y Vox en la Comunidad Valenciana en el que desaparece la violencia de género para sustituirla por violencia intrafamiliar: «Hemos luchado muchos años contra la violencia que padecemos las mujeres para que ahora el PP de Valencia ceda ante Vox. Así no», ha recalcado.

El presidente y candidato del PP a las generales, Alberto Núñez Feijóo, también ha mostrado su incomodidad con la situación, asegurando que en redes sociales que la violencia de género «existe y cada asesinato de una mujer nos conmociona como sociedad» y reitera que su partido «no daremos ni un paso atrás en la lucha contra esta lacra». Misma opinión ha tenido el portavoz de campaña Borja Semper: «Cero bromas con lo serio. Ni un paso atrás, cueste lo que cueste».

Hombres y Mujeres de @ppopular hemos luchado muchos años contra la violencia que padecemos las mujeres para que ahora @ppcv ceda ante Vox. #AsiNo @CarlosMazon40 pic.twitter.com/7Wku1TdFpo — Isabel Llinàs (@isabelllinas) June 15, 2023

Hay que recordar que el número dos de la lista de Vox por Valencia en las elecciones autonómicas y portavoz adjunto en Les Corts la pasada legislatura, José María Llanos, ha señalado este viernes que «la violencia de género no existe, la violencia machista no existe» y ha defendido el concepto de «violencia intrafamiliar». Llanos ha argumentado que su formación no cree «que las personas tengan género, tienen sexo» y que «las víctimas son víctimas y los delincuentes son delincuentes, sean hombres, mujeres, dependientes, ancianos o niños». Mientras que el líder del PPCV y candidato más votado el 28M, Carlos Mazón, ha prometido este viernes que no dará ningún «paso atrás» y no dejará «de luchar» contra «cualquier forma de violencia» contra las mujeres. «Violencia de género o violencia machista. Sin ninguna duda», ha recalcado.

Pactar en toda España con quien niega la violencia machista o está condenado por ello es todo lo contrario, señor Feijóo. Las mujeres queremos respeto, hechos y derechos, no que nos vendan a cambio de butacas en comunidades y ayuntamientos. https://t.co/NwCObmNjSy — Francina Armengol (@F_Armengol) June 16, 2023

La presidenta del Govern en funciones y candidata del PSIB-PSOE a las elecciones generales, Francina Armengol, también ha aprovechado para responder a Feijóo muy duramente después de que el número dos de Vox en Valencia afirmara que la violencia de género y la violencia machista no existen: «Pactar en toda España con quien niega la violencia machista o está condenado por ello es todo lo contrario, señor Feijóo. Las mujeres queremos respeto, hechos y derechos, no que nos vendan a cambio de butacas en comunidades y ayuntamientos».