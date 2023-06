PPy Vox llegan por ahora sin acuerdo para investir a Marga Prohens presidenta del Govern cuando apenas faltan 24 horas que se celebre el pleno de constitución del Parlament que da inicio a la XI Legislatura autonómico. Tienen todo el día de hoy para tratar de alcanzar un pacto que no deje fuera de la Mesa a Vox, pero, si hay acuerdo, es muy probable que sea de mínimos con el fin de poder seguir negociando al menos una semana más.

Durante este fin de semana ha habido contactos oficiosos, pero nada se ha movido en el tablero que quedó fijado el viernes: el PP no quiere a Vox en el Govern y Vox no quiere a Marga Prohens si no está en el Govern. Sin embargo, los contactos de última hora pueden hacer girar las posturas y eso es algo que se podrá ver mañana en el pleno de constitución del Parlament.

Vox quiere la Presidència

Los representantes de Vox aspiraban a la Presidència del Parlament, pero eso es algo de lo que el PPno quiere ni oír hablar. Marga Prohens quiere a alguien de confianza dirigiendo la Cámara balear y ya se han puesto algunos nombres sobre la Mesa: desde Menorca se plantea la posibilidad de que la Presidència recaiga en Misericòrdia Sugrañes, pero también se apunta a Juan Manuel Lafuente. Desde Mallorca no se descarta que el puesto recaiga en Catalina Cirer, aunque también se menciona a Marga Durán, que ya ocupó este puesto.

El PP sí está dispuesto a ceder a Vox uno de los puestos en la Mesa. Lo hizo hace cuatro años con Cs, como muestra de buena voluntad, y Maxo Benalal fue elegido secretario de la Mesa del Parlament. El PP accedería a repetir este gesto con Vox, pero desde las filas ‘populares’ recuerda que tienen los votos suficientes para quedarse con el president, el vicepresident y una de las secretarías porque tiene. El PP de las Islas recuerda lo que sucedió en Murcia la semana pesada: Vox se quedó sin presencia en la Mesa de la Asamblea de esta comunidad autónoma por sus discrepancias con el PP.

Murcia, Valencia, Extremadura

El PP insiste en que mira a Murcia, no a la Comunitat Valenciana, donde PP y Vox han cerrado un acuerdo exprés para formar un gobierno conjunto. En las conversaciones que se han mantenido estos días entre las cúpulas nacionales de estos partidos, se ha hablado de cómo quedan las negociaciones en varias comunidades autónomas donde el PP necesita el voto de Vox.

Una de ellas es Extremadura, donde es imprescindible un acuerdo para desalojar al PSOE, que fue la candidatura que ganó las elecciones. No es la misma situación que en Balears, donde el PP se mantiene inflexible porque le basta con una abstención de Vox para gobernar. Las fuentes consultadas no descartan que Santiago Abascal, que es quien decide qué debe hacerse en cada territorio, rebaje sus exigencias en las Islas a cambio de forzar una entrada de Vox en el gobierno extremeño.

De hecho, fuentes de Vox no descartan finalmente que se llegue a producir una abstención en la segunda votación de Marga Prohens a cambio de cesiones de orden secundario: el senador autonómico y tal vez puestos en el segundo o tercer nivel de la administración autonómica, pero en el salón del Consell de Govern.

De momento, mañana se constituye un Parlament que tiene muy poco que ver con el que acaba de disolverse. Solo habrá cuatro grupos parlamentarios, que será PP, PSIB, Vox y Més, además del Grup Mixt, que incluirá a Més per Menorca, Podemos y s’Unió, aunque tal vez Podemos y Més per Menorca decidan formar grupo propio, algo que ahora mismo parece improbable.

En el Parlament ya no estarán otros tres grupos presentes en la pasada legislatura, Podemos, Cs y PI, que se han quedado fuera de la Cámara como fuerzas extraparlamentarias. Eso obligará a hacer cambios en la composición de las comisiones y de las ponencias, que son una representación a pequeña escala de la representación del pleno.