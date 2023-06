Tras comparecer este lunes en el Consolat de Mar ante los medios de comunicación y todo su equipo, en la que ha sido su última aparición oficial como presidenta del Govern, Francina Armengol ha utilizado su cuenta de Twitter para compartir una emotiva carta de despedida, de cierre de un ciclo político de ocho años que, en sus propias palabras, «ha sido los mejores ocho años de mi vida». «Han sido 8 años maravillosos en los que he conocido a muchísima gente preciosa; 8 años maravillosos que no cambiaría por nada porque he hecho lo que más me apasiona: servir a mi pueblo, ayudar a mis vecinos y vecinas», sigue en la publicación.

Armengol ha tenido palabras de agradecimiento para los ciudadanos, para su familias, para los trabajadores públicos y también para sus compañeros en estos años al frente del Govern. «Gracias a mis compañeros/as de viaje, a los partidos progresistas, los consellers y conselleres y a todo mi equipo en Presidencia. Sois los mejores». Gràcies de tot ❤.



No hi ha major orgull que servir al teu poble ni major honor que ser presidenta de la teva terra.



Gràcies per demostrar que els somnis es fan realitat. Gràcies per haver-me ajudat a llegar unes illes millors.



Han estat els millors 8 anys de la meva vida.… pic.twitter.com/sOdQ3Frzek — Francina Armengol (@F_Armengol) June 19, 2023 Armengol ha asegurado que seguirá trabajando de la misma forma desde un lugar diferente: «Porque si algo me ha enseñado la vida es que cuando una lucha por aquello en lo que cree de verdad, por la gente que de verdad te ama, vale la pena todo y todo vale la pena».