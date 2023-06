«Descerebrado», «inhabilitado» para su cargo o personaje «fuera de la realidad» son solo algunos de los calificativos que en las últimas horas han definido en determinadas tertulias y en ambientes políticos al nuevo presidente del Parlament, el diputado de Vox Gabriel Le Senne. Las reacciones a su nombramiento se han producido desde el más alto nivel hasta el local y más cercano a los ciudadanos.

De este modo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que «más peligroso» que la agenda «contrarreformista» de Vox es que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, diga que la violencia de género es «lo obvio», o que el PP dé sus votos para que Gabriel Le Senne sea presidente del Parlament en Baleares, quien entre otras manifestación ha afirmado que «las mujeres son más beligerantes porque no tienen pene».

«La ultraderecha está más en romper consensos sobre violencia de género o cambio climático pero más peligroso que Vox defendiendo esta agenda contrarreformista es un PP que asume en primer persona los postulados de Vox», ha señalado Sánchez en una entrevista en la Sexta.

Otro miembro del Gobierno, como el ministro de Cultura Miquel Iceta, ha señalado que las opiniones publicadas en redes sociales y artículos por el nuevo presidente de la cámara balear «avergüenzan a todos» y «particularmente avergonzarán a la gente de Baleares». «He leído unas cosas que me han dejado muy perplejo y avergonzado; una persona que se dedica a la política no puede tener expresiones que hieren y ofenden a la gran mayoría de los españoles», ha apuntado.

Por otra parte, la portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, ve «desolador que el PP no siga el mismo posicionamiento en todas las comunidades autónomas», en referencia a los pactos con Vox para poder gobernar. «Me duele Baleares y me duele España», ha afirmado Guasp en el tuit, donde también ha adjuntado las fotos de dos noticias, una donde la candidata del PP a la presidencia de Extremadura afirma que «no irá con quienes niegan la violencia machista», y otra que informa de que el PP en Baleares entrega la presidencia del Parlament «a un negacionista y xenófobo de Vox».

En clave balear EUIB lamentó que el parlamento de las Islas estará presidido por los «mayores generadores de odio que ha conocido la democracia española». Més per Mallorca, con quienes coinciden bajo el paraguas electoral de Ara Més y Sumar de cara al 23J, ha denunciado que el acuerdo entre PP y Vox arranca proclamando a alguien «racista, negacionista de la violència masclista, LGTBIfòbic i catalanofòbic» como según su prisma es Le Senne. Ante ello advierten que «ens trobarà de front davant qualsevol amenaça dels drets de la ciutadania d'aquest país».

Al tiempo, el exdiputado de Més David Abril avisó en Twitter que Le Senne constituye «una amenaça per a la democràcia i la convivència. El seu TL (i els seus escrits a MallorcaDiario!) van des de la negació a la violència de gènere, a les teories racistes del «reemplazo» (els immigrants infidels ens substituïran i tot és resultat d'un gran complot 'progre', passant per l'admiració a personatges com Viktor Orbán i els líders més extrems de la ultradreta europea i nord-americana. Però el pitjor de tot és el que escriu. Sembla ser un dels ideòlegs de l'extrema dreta més extrema, una simbiosi de crítica patriòtica al globalisme i de defensa del turbocapitalisme en nom del cristianisme... Déu ens agafi confessats».