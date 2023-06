El Govern calcula que a final de año la recaudación global del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) en estas dos legislaturas ascienda a un mínimo de 692 millones de euros. Mínimo porque se trata de una previsión inicial que probablemente se vea rebasada a tenor de las cifras de llegadas turísticas que están registrando las Islas y que están, de igual manera, dejando atrás las expectativas de principios de año.

Así lo ha aseverado el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball en funciones, Iago Negueruela, que esta mañana ha presentado el balance global del ITS y de la gestión de los fondos europeos durante las dos últimas legislaturas. Precisamente, los flujos de llegadas turísticas durante estos años, que no han parado de incrementarse (temporadas durante la pandemia al margen), demuestran, ha subrayado el conseller, que la afectación del impuesto sobre el turismo es nula y que, por lo tanto, el discurso sobre sus efectos negativos en la competitividad de Baleares como destino turístico ha quedado obsoleto. «El ITS no tiene afectación en la demanda, por lo que no tendría ningún sentido reducirlo».

El conseller ha recalcado que el ITS ahora mismo es «vital para el sostenimiento de determinados proyectos estratégicos para las Islas», sobre todo en materia de agua o de diversificación económica, y que se trata de «una fuente de financiación realmente importante».

Así, esos 692 millones comprenden la recaudación registrada hasta 2022, 560 millones de euros, más la previsión de recaudación en 2023, de 130 millones de euros. «A día de hoy creemos que será incluso mayor si se mantiene el nivel de llegadas turísticas que estamos teniendo, que es superior a la previsión que hicimos», ha insistido Negueruela. «Por tanto, al partido o partidos que entren a gobernar les dejaremos una cantidad mayor que la presupuestada».

De los 560 millones ya recaudados, se han ejecutado en su totalidad proyectos por 435,6 millones de euros, es decir, un porcentaje del 78 %, lo que evidencia, en palabras del conseller, «una eficacia muy alta». Además, de los 199 proyectos aprobados hasta 2021 se ha finalizado al 100 % más de la mitad (un total de 121), un 60,8 %. En la convocatoria de 2023 se aprobaron 27 proyectos por valor de 138,3 millones de euros.

Asimismo, Negueruela ha señalado que el ITS «sufrió una modificación importante con la COVID, cuando se pactó con los agentes económicos y sociales destinar los fondos a la reactivación de la actividad económica y a la protección de las personas». Entre las medidas sanitarias que se tuvieron que adoptar para hacer frente a la crisis pandémica, ha indicado, se incluyeron algunas «muy vinculadas a la actividad turística», como fue la habilitación de medidas de seguridad en los hoteles.

Cabe recordar que de 2020 a 2022 no hubo convocatoria de ITS y la recaudación de esos años (151,6 millones y 30,4 millones, respectivamente) fue dedicada íntegramente a gastos por el COVID y reactivación de la economía.

Por otro lado, el conseller ha informado de que de los 52 proyectos aprobados para ser financiados con fondos europeos ya hay un total de 29 en ejecución. «Cuando llegamos al Govern en 2015 tuvimos que devolver la totalidad de los fondos europeos al no haber sido ejecutados; ahora nosotros los dejamos en ejecución y esperamos que el Govern entrante no tenga que devolverlos otra vez», ha declarado el conseller en funciones. Así, ha destacado que los fondos «están llegando a las empresas», pese a las quejas en este sentido que se habían vertido desde las patronales.