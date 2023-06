Un nuevo contratiempo se ha sumado de forma inesperada a la sesión de investidura de Marga Prohens, que puede provocar un nuevo retraso en las fechas del pleno, previsto de manera inicial para los días 3 y 4 de julio. La Junta de Portavoces se reunía esta mañana para fijar la fecha del pleno de investidura, pero se ha tenido que suspender.

La razón es que se han constituido todos los grupos parlamentarios. Sí lo han hecho los del PP, PSIB, Vox y Més, pero aún no se ha formado el Grup Mixt. Al no haberse creado aún este grupo, no hay un portavoz y, por lo tanto, no puede reunirse la Junta de Portavoces, que es el organismo que aprueba el orden del día de los plenos, incluido el de la investidura.

¿Y por qué no se ha formado aún el Grup Mixt? Porque sus miembros aún no se han puesto de acuerdo en la organización interna. Hay tres partidos que no han sacado el mínimo de tres diputados que se necesitan para formar grupo propio. Son Més per Menorca (dos diputados), Podemos (uno) y s’Unió (uno). Todos ellos deberían entrar en el Grup Mixt, pero no se ponen de acuerdo en la organización.

Desde MxM afirman que el hecho de que Lorenzo Córdoba sea diputado y president del Consell de Formentera complica la organización porque no podrá estar a la vez en Formentera presidiendo el Consell y en Mallorca haciendo de diputado y participando en las comisiones. Cree que, si quiere mantener este doble cargo, lo lógico es que se integre en el PP y no en el Mixt. En paralelo, se abre la posibilidad de que Podemos y Més per Menorca formen un grupo propio, algo que aún se está negociando.

El Grup Mixt tiene de plazo hasta el día 30 de este mes para anunciar quiénes son sus integrantes y, en consecuencia, hasta ese día no podría reunirse la Junta de Portavoces. El pleno de investidura debe convocarse con dos días de antelación, de ahí la premura de las fechas y ciertos nervios que había ayer en el PP.

Estos problemas operativos no alteran, por ahora, la negociación que siguen manteniendo PP y Vox para cerrar un acuerdo que permita elegir presidenta a Marga Prohens. El acuerdo final no está cerrado, como bien remarcó la portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas, tras la reunión que mantuvo con el president de la Cámara, Gabriel Le Senne. Aseguró que no garantiza «a día de hoy» la investidura de Marga Prohens. Recordó que el preacuerdo que se firmó entre los dos partidos solo afecta a la elección de los miembros de la Mesa del Parlament. Gabriel Le Senne (Vox) fue elegido presidente de la Cámara en virtud de este pacto.

Insistió en que no hay cambios hasta el punto de que, «hoy por hoy», Vox ni siquiera renuncia a estar en el Govern. «No hemos decidido el sentido del voto hasta que no avancen las negociaciones», dijo. Aseguró que su partido quiere garantías de que se cumplirá lo pactado, si bien confió en que no se llegue al extremo de convocar elecciones, consciente de que los ciudadanos de Balears han votado «para desalojar a la izquierda».

El portavoz del PP, por su parte se mostró «optimista» en que en breve se cerrará el acuerdo. Los dos partidos negociaban la semana pasada qué mecanismos se articulan para garantizar que el PP cumple lo pactado. Una de las opciones es la posibilidad de crear una comisión de seguimiento para estudiar si se aprueba lo pactado y la posibilidad de fijar otros mecanismos a lo largo de la legislatura que garanticen esa vigilancia por parte de Vox.

En cualquier caso, Marga Prohens será la única candidata a la Presidència del Govern. El PSIB ha anunciado que no presentará a su candidata, Francina Armengol, ya que no tiene los votos para salir elegida. El portavoz adjunto del partido, Marc Pons, confirmó que votarán en contra de Prohens y ha anunciado una oposición contundente. «Nuestro trabajo será una oposición rigurosa y de control exhaustivo», dijo. También Més per Menorca anunció un voto en contra de Prohens.