El Partido Popular (PP) vuelve a la presidencia del Govern de Balears después de una travesía de ocho años de oposición que se inició en 2015 y que incluyó dos intentos fallidos de recuperarla con otros tantos candidatos.

Marga Prohens (Campos, 1982) jurará la tarde de este viernes el cargo de presidenta en una ceremonia que se celebrará en sa Llonja después de que, a diez minutos de las 7 de la tarde del jueves, recibiera la confianza del Parlament y fuera investida (es el término parlamentario) con 26 ‘síes’ (los 25 de su grupo, además del del único diputado de Sa Unió, coaligado con el PP); 25 ‘noes’ (PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos) y la abstención de los 8 representantes de Vox. Fue la segunda votación en 48 horas y con el mismo resultado que el martes. Sólo que ahora bastaba la mayoría simple .

Marga Prohens, que formará un Ejecutivo monocolor y gobernará en minoría –algo que reiteró durante un sesión breve, prácticamente de trámite y sin debate– recibió un aplauso que se prolongó durante seis minutos después de que el presidente de la Cámara, Gabriel Le Sennse (Vox), anunciara que había obtenido la confianza del pleno y que el acuerdo se trasladaría al Rey, que es quien la nombra.

La ex presidenta Francina Armengol se levantó de su escaño recién investida Prohens y cruzó el salón de sesiones para ir a darle la enhorabuena y felicitarla. Armengol es la candidata del PSOE por Balears para las elecciones generales del día 23 y hoy estará en Madrid en el primer día de presidencia de Prohens.

Vox: «Esta preciosa región»

Prohens es presidenta gracias a la abstención de Vox –cuya ideología de extrema derecha no disimula este partido– pero en su discurso, la presidenta electa dijo que «este acuerdo no supondrá retrocesos en ningún derecho». Y además, añadió que «mejoraremos otros que han empeorado la vivienda y la salud».

«Seré una presidenta que gobernará para todos; vengo aquí a cambiar la política y la manera de hacer política», dijo desde la tribuna del Parlament antes de cumplir con el trámite de volver a solictar la confianza para ser investida y que obtuvo según lo previsto. La sesión tuvo poco que ver con la dureza del debate del martes. Prohens dijo que sabía perfectamente la dificultad que puede suponer un gobierno en minoría y tendió la mano a todos los grupos. También al PSIB. Y a su portavoz, la ex presidenta Armengol, le deseo «suerte y aciertos» en su nueva etapa.

Armengol en su intervención, también le expresó ese mismo deseo, y añadió que «sus aciertos como presidenta serán también los de Balears». Afirmó que tendría la colaboración del PSIB «en todo lo que suponga avanzar en derechos sociales, derechos LGTBI, igualdad, memoria democrática, reconocimiento de la cultura e identidad propia, diláogo y lucha contra del cambio climático en línea con lo que marca la Agenda 2030».

La portavoz de Vox, Idoia Ribas, dejó claro en su intervención que su proyecto no va por ahí. Ribas afirmó rotunda que «los tiempos del consenso progre y lo políticamente correcto se han acabado». La portavoz de Vox se refirió a la comunidad autónoma de Balears como «esta preciosa región de España» e indicó que el electorado había dejado muy claro que querían un acuerdo «entre la primera y la segunda fuerza» (es decir entre el PP y su partido) para «liberar a los ciudadanos de Baleares [Ribas utiliza el castellano y no dice nunca Illes Balears] de la opresión». Y afirmó que no sólo las Islas «tienes que ser liberadas» y que el trabajo continúa, en alusión a las generales que se celebrarán en dos semanas.

Lluís Apesteguia (Més per Mallorca), después de recordar que le parecía mal que hubiera elegido a Vox como socio, también le dio la enhorabuena y le brindó su apoyo para todas las propuestas que sean beneficiosas para Balears. En su intervención, también aprovechó para reivindicar las gestión del los últimos gobiernos de la izquierda y de enfatizar propuestas que se habían aprobado –dijo– gracias a Més. Se refirió a la ley de memoria democrática, a la de vivienda y a otras de carácter ambiental. Apesteguia agradeció el trabajo hecho por Armengol estos años. Dijo que la habían votado tres veces (dos como presidenta del Govern y una del Consell) y le dijo: «Gracias por servir al país».

En nombre del Grupo Mixto, intervinó Josep Castells, de Més per Menorca, que dijo que no compartía las soluciones que Prohens ofrecía para resolver algunas cuestiones que también él consideraba un problema. Sí discrepó de lo que Prohens entendía como «libertad». El portavoz del PP, Sebatià Sagreras, habló desde su escaño (el resto lo hizo desde el atril) para decir que renunciaba a su turno a la vista del «buen tono» de las intervenciones y para que Prohens fuera investida presidenta lo antes posible. Ya es presidenta.