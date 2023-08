El PSIB exige al Govern que la libre elección de lengua en la enseñanza que ha anunciado el equipo de Marga Prohens no suponga una rebaja del papel del catalán y le recuerda que la escuela es una herramienta básica para favorecer y normalizar el uso de la lengua. El diputado socialista Quim Torres ha registrado una proposición no de ley en el Parlament en la que además lamenta el «mal mensaje» que da el Govern de Prohens de no dar ninguna importancia a la política lingüística en la nueva estructura del Ejecutivo o anunciar, como se apunta en el acuerdo entre PP y Vox, que el catalán ya no será necesario para acceder a la administración balear.

Los socialistas quieren que el Parlament inste al Govern a mantener el marco normativo que ha imperado históricamente en Balears «para favorecer la normalización de la lengua catalana» y piden a la Cámara que el conocimiento del catalán siga siendo un requisito para acceder a la función pública, también en el ámbito sanitario. Sostienen que el hecho de que falte personal sanitario en todas las comunidades autónomas es la evidencia de que la exigencia del catalán no supone ninguna barrera para encontrar profesionales sanitarios en las Islas. Por último, la proposición que han registrado los socialistas en la Cámara balear busca que se respete el derecho de los catalanoparlantes a ser atendidos en su lengua, también en la sanidad, y pide al Govern que considere la normalización lingüística como una de sus prioridades y que, para ello, recupere la Direcció de Política Lingüística y cumpla de esta manera el mandado del Estatut d’Autonomia.