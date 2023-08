Un centenar de activistas semidesnudos han exigido este domingo en Palma el fin de las corridas de toros. En concreto, las organizaciones por la defensa de los animales AnimaNaturalis y CAS International han realizado una performance en la Plaça de Cort con la que han pretendido ponerse «en la piel de los toros que mueren en las plazas cada año».

Cabe precisar que han elegido este 6 de agosto porque este fin de semana comienza la temporada taurina en la Plaza de Toros de la capital balear. «El nuevo gobierno conservador de Partido Popular y Vox están fomentando este tipo de espectáculos sin escuchar razones éticas, ni mirar las estadísticas de bajo interés por este tipo de espectáculos», ha declarado Eliana Guerreño, coordinadora de AnimaNaturalis. «Las tradiciones son una manera de expresar quienes somos, y la sociedad balear dista mucho de identificarse con sangre derramada y el último suspiro de un animal torturado», ha asegurado.

Cabe recordar que uno de los puntos del acuerdo que han firmado PP y Vox, que permitió la investidura de Marga Prohens como presidenta del Govern (la formación liderada por Santiado Abascal da un apoyo externo, ya que no ha entrado en el Govern) prevé la modificación de la Ley que regula las corridas de toros, con la finalidad de que los menores puedan entrar en los eventos taurinos.

Han intentado simular el sufrimiento del toro cuando muere en la plaza.

Además, el Govern del Pacte aprobó en 2017 la conocida como 'ley de toros a la balear', que prohibía maltratar y matar a los toros, pero el Tribunal Constitucional anuló todas las disposiciones de la normativa autonómica. AnimaNaturalis y CAS International han expresado su rechazo a esta decisión y han destacado que «Canarias y Cataluña consideran abolidas las corridas de toros y en Asturias también se ha cesado de celebrar este tipo de espectáculos por la negativa de Gijón a permitirlas.

Menos interés por los espectáculos taurinos

Los organizadores de la protesta han argumentado que, según datos del Ministerio de Cultura, el número de espectáculos taurinos en las plaza de toros «han mantenido un descenso sostenido desde 2015 en adelante, sin contar con los años anómalos de la pandemia». Además, han añadido que, «según el mismo Ministerio de Cultura, sólo el 8 % de la población asistió a algún espectáculo taurino en el período de 2018-2019. Sólo el 5,9 % de ellos acudió a una corrida de toros, novillos o rejones en plaza y una quinta parte de todos los asistentes lo hizo con entrada gratuita. También se publica el dato de que en 2018 un 92 % de España no asistió a ningún festejo. Entre los motivos que exponen para no hacerlo, el 40 % adujo no tener interés alguno en la materia y el 20 % que, directamente, no lo entendía».

Los manifestantes han lamentado que, a pesar de esto, «se calcula que más de 9.000 toros morirán y más de 50.000 serán alquilados para ser explotados en festejos populares, cuyo destino será igualmente la muerte, este año o los siguientes. El mismo estudio indica que el 80 % de los espectáculos taurinos en España se concentran en las provincias de Madrid, Toledo, Salamanca, Ávila y Cuenca».